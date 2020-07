Leipzig

Nach tagelanger Debatte ist jetzt klar: Die Maskenpflicht im Einzelhandel soll bleiben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) einigten sich die 16 Gesundheitsminister der Länder darauf, die Maßnahme beizubehalten. Zuvor war auch in Sachsen darüber diskutiert worden: Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hatte bereits Anfang Juli bei einer Veranstaltung Überlegungen geäußert, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in Geschäften nicht in die neue sächsische Corona-Schutzverordnung miteinfließen könnte.

Während die Bundesregierung einer Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel ablehnend gegenüber stand, wurde in Mecklenburg-Vorpommern eine Entscheidung über ein Ende der Maskenpflicht bereits im August erwartet. Der dortige Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sagte, er die Ungeduld des Einzelhandels verstehen.

Was sagen Händler aus Leipzig ?

Aber wie hätten Einzelhändler selbst auf eine Lockerung der Maskenpflicht reagiert? „Geschäftlich gesehen wäre ein Wegfallen der Maskenpflicht sehr gut, weil wir viele ältere Kunden haben, die gesundheitlich angeschlagen sind und das Tragen einer Masken nur schwer aushalten“, sagt Margitta Busse, Verkäuferin in einem Leipziger Schuhgeschäft. Auch der Kundenkontakt würde ohne den Schutz vor Mund und Nase wieder einfacher.

„Es ist schwierig mit Maske längere Verkaufsgespräche zu führen“, fasst Busse ihre Erfahrungen zusammen. Verkäufer und Kunde verstünden sich einfach schlechter. Dennoch ist sie unsicher, ob sie eine mögliche Aussetzung der Maskenpflicht im Einzelhandel gutheißen soll: „Ich bin hin und her gerissen. Ein gewisser Mindestabstand ist weiter wichtig, aber auch der kann nicht immer eingehalten werden.“

Mitarbeiter „lechzen“ nach Ende der Maskenpflicht

Anders sieht das Manuel Roth, Inhaber des Schreibwarengeschäfts „Mein RothStift“ in der Karl-Liebknecht-Straße. Er würde ein Ende der Maskenpflicht begrüßen. „Die Mitarbeiter lechzen danach“, sagt er. „Das Bedürfnis nach Normalität ist groß. Wenn man neun Stunden lang eine Maske trägt, merkt man das schon sehr.“

Auch in seinem Geschäft ist der Kundenkontakt ein großes Thema. Und der würde sich ohne Maske besser gestalten lassen: „Es ist einfach schöner, wenn man Gestik und Mimik von beiden Seiten wahrnehmen kann“, sagt er. Besonders beim Schulranzenverkauf habe es schon gefehlt, den Stolz der Eltern und der Kinder zu sehen.

Manuel Roth vom Schreibwarengeschäft Rothstift auf der Karli hat beim Schulranzenverkauf die Grenzen vom Handel mit Maskenpflicht bemerkt. (Archivbild) Quelle: Andre Kempner

Roth selbst hat angesichts der aktuell niedrigen Infektionszahlen in Leipzig keine Bedenken, seine Maske im Geschäft wieder abzulegen. „Ich kann aber auch jeden verstehen, der sich damit sicherer fühlt.“ Besser fürs Geschäft wäre das Wegfallen der Maskenpflicht aber allemal, so Roth.

Kunden kommen – ob sie Maske tragen müssen oder nicht

Auch Denis Viszkok, Filialleiter von „Vivobarefoot“, befürwortet ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel. Ein größeres Kundenaufkommen in seinem Geschäft erwartet er dadurch aber nicht: „Die Leute kommen zu uns wie vor der Maskenpflicht auch.“

Dass sich die Stimmung unter den Konsumenten durch ein Wegfallen der Schutzmaßnahme verbessert, hält Viszkok aber für möglich. Er selbst fühlt sich darüber hinaus nicht unsicher, wenn er seine Kunden in Zukunft möglicherweise auch wieder ohne Maske begrüßen kann.

Maske beim Tätowieren – unabhängig von Corona

Für Tätowierer René Hempel vom Studio „Farbhütte Tattoo“ in der Riemannstraße ändert sich hingegen nichts. Er trägt auch ohne Maskenpflicht aus Hygienegründen einen Mund-Nasenschutz. Für die Kunden wäre es jedoch eine Erleichterung, sagt er. „Die Kunden finden es belastend, eine Maske zu tragen, wenn sie tätowiert werden – gerade auch bei den hohen Temperaturen.“

Dass mehr Menschen auf seinem Tätowier-Stuhl Platz nehmen, wenn die Maskenpflicht abgeschafft wird, glaubt auch er nicht. Für ihn sei aber besonders wichtig, dass seine Kundschaft fit ist, wenn sie kommt. Auch schon vor Corona-Zeiten.

