Eltern verzweifeln an ihrem Alltagsmanagement, den Matheaufgaben ihrer Tochter oder einer Lernplattform. Lehrer kämpfen darum, den Überblick zu behalten. Das Thema Homeschooling ist wahrscheinlich eines der emotional diskutiertesten Themen im Zeichen der Pandemie.Und es ist kein konkretes Ende absehbar.

Christina Creutz arbeitet in Leutzsch als Tagesmutter. Ihre Wohnung ist zeitgleich ihr Arbeitsplatz. Momentan betreut sie ein anderthalbjähriges Kind in der Notbetreuung. Nebenan sitzt ihr Sohn Bastian und paukt Schulstoff für die 8. Klasse. Der 14-Jährige besucht die Oberschule in der Georg-Schwarz-Straße. Der Mann von Christina Creutz ist unter der Woche auf Montage – also bleibt ihr nicht mehr, als sich alleine um Bastian zu kümmern. Und das läuft mal mehr, mal weniger.

„Er hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren“, erzählt die 40-Jährige. „Mit 14 hat man andere Flausen im Kopf als Schule. Er braucht die Routine, um in den Gang zu kommen.“ Das Konzept, das sie haben, funktioniert dennoch. Es gibt feste Anfangs- und Endzeiten fürs Lernen. Der Ablauf orientiert sich am Stundenplan.

„Wenn wir wollen, will LernSax oft nicht“

„Das Problem ist nur: Wenn wir wollen, will LernSax oft nicht.“ Es hätte schon viele Tage gegeben, an denen das Programm für längere Zeit stockte. Einmal sogar von 10 bis 21 Uhr. „Da kann ich es meinem Sohn nicht verübeln, dass es schwer fällt, sich immer wieder zu motivieren. Wenn es eine technische Störung gab, hat er sich die Zeit anderweitig am PC vertrieben…Und dann finde mal den Weg zurück zum Unterricht.“

Die Lehrer sind nur über Mail erreichbar. Die Adressen sind bei LernSax hinterlegt. Wenn das nicht funktioniert, gibt es keinen Kontakt. Christina Creutz versucht immer mal wieder bei ihrem Sohn vorbeizuschauen, ihn zu bestärken. „Ich schaue mir die Sachen an und gebe ihm Rückmeldung.“ Etwas, dass sie seitens der Schule vermisst. „Natürlich stellt mein Sohn sich irgendwann die Frage, wofür er das eigentlich macht. Er arbeitet ins Leere.“ Durch die häusliche Lernzeit fehlt es schlicht und einfach an Wertschätzung, findet Christina Creutz.

Ihrem älteren Sohn Florian blüht der Digital-Unterricht zum ersten Mal. Er besucht die Berufsschule, möchte KFZ-Mechatroniker werden. „Da habe ich richtig Bauchschmerzen. Er hat im Frühjahr Prüfungen und bei seinem Stoff kann ich nun wirklich nicht helfen.“

Einige Schüler verschwinden völlig

Ute Paulsen unterrichtet an einer Berufsschule. Sie lehrt Wirtschaft und Verwaltung am Berufsschulzentrum 1 in Leipzig und bildet künftige Steuer- oder Sozialfachangestellte aus. „Unser Hauptarbeitsmittel ist glücklicherweise der Computer. Wir hatten also zumindest genug Equipment vor Ort, um alle zu versorgen.“

Dass das bei weitem nicht reicht, hat sie schnell gemerkt. Schon im Frühjahr sind viele ihrer Schüler einfach abgetaucht, reagierten nicht mehr auf ihre Mails und Arbeitsaufträge. „Das ist digital natürlich noch einfacher als im Regelbetrieb.“

Ute Paulsen (50), Lehrerin am BSZ 1 Leipzig, erreicht einige ihrer Schüler kaum. Quelle: privat

Ein weiteres Problem: Viele Ausbilder stellen ihre Azubis nicht frei, obwohl sie es müssten. „Diese Fälle gab es natürlich schon vor der Pandemie, jetzt passiert es einfach schneller.“

Seit dem Herbst nutzt sie LernSax für ihre Klassen. Am Anfang hatte sie Berührungsängste mit dem Programm. „Ich fühle mich auch ehrlicherweise jetzt nicht wirklich sicher damit.“ Eine vom BSZ organisierte Fortbildung dazu hat es nie gegeben. Eine Kollegin hat auf Eigeninitiative geschult.

Dass LernSax für die kleinsten Schulpflichtigen keine Option ist, schränkt die Möglichkeiten für Grundschulpädagoginnen wie Heike Kitzing ein. Sie ist Mitglied im Bezirkspersonalrat Leipzig und lehrt in Nordsachsen. „Wir drucken alle Materialien aus und übermitteln sie an die Eltern.“ Dass es dabei an adäquater Unterstützung seitens der Lehrkraft mangelt, weiß und bedauert sie. Eine bessere Alternative hat sie nicht.

Heike Kitzing, Grundschullehrerin, fürchtet, dass das Homeschooling Spätfolgen haben wird. Quelle: Marco Kitzing

Ihre größte Sorge ist es, dass die Gewohnheiten der Kinder gestört werden. Sie aus dem Rhythmus ihres Schulalltags geraten. „Ich kriege häufig die Rückmeldung, dass mehrere Kinder sich in einem Haushalt einen Rechner teilen. Da kann kein gesundes Lernumfeld entstehen.“ Die, die bereits vorher Schwierigkeiten im Unterricht hatten, versacken jetzt noch mehr, befürchtet sie. Und da denkt Heike Kitzing noch nicht einmal an Langzeitauswirkungen des Homeschooling.

„Die Lehrerin antwortet im Vergleich zu den anderen Eltern recht verzögert“

Der achtjährige Raphael besucht eine Grundschule in Stötteritz. Für seine Mutter Anna Rosenthal ist das, was seine Schule momentan anbietet, nicht genug. Der Kontakt zu den Lehrern lief, ähnlich wie bei Christina Creutz' Sohn Bastian, nur per Mail. „Und dass leider nicht wirklich Datenschutzkonform, sodass nun sämtliche Mail-Adressen der Klasse bekannt sind“, erzählt sie.

Weil die eine oder andere Aufgabe immer wieder auf Unverständnis stößt, haben sich die Eltern der Klasse inzwischen über WhatsApp organisiert. „Die Lehrerin antwortet im Vergleich zu den anderen Eltern recht verzögert.“

Anna Rosenthal (34) bekommt beim Homeschooling von ihrer Mutter Unterstützung. Quelle: privat

Anna Rosenthal arbeitet im Homeoffice. Ihren Sohn zeitgleich aktiv beim Lernen zu betreuen, klappte genau eine Woche. „Am Ende quatschte mir mein Kind ständig in Telefonate hinein und ich sprang zwischen Matheaufgaben und meiner eigenen Arbeit hin und her. Ich war vollkommen überfordert und weiß beim besten Willen nicht, wie andere das hinbekommen haben.“

Zu ihrem Glück ist ihre Mutter pensionierte Pädagogin und konnte den Heimunterricht via Facetime übernehmen. „Am Ende mochte mein Sohn den Unterricht mit der Oma viel mehr als den mit der Lehrerin.“

Damit Raphael zu Hause am Ball bleibt, gibt es zur Motivation seit letztem Jahr einen Belohnungsplan. Werden neben dem Homeschooling-Programm des Tages noch weitere Aufgaben erledigt, darf er sich am Ende der Woche etwas aus dem Belohnungskörbchen aussuchen.

Von Lisa Schliep