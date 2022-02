Was Leipziger am Valentinstag planen

Leipzig

Was bewegt die Leipzigerinnen und Leipziger am Valentinstag. Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Brigitte Schröter (79): Blumen für die Tochter

Brigitte Schröter (78). Quelle: Nicole Grziwa

„Der Valentinstag ist für das Blumengeschäft ein sehr schöner Tag, aber für mich selbst eigentlich nur ein Anlass, meiner Tochter ein paar Blumen zu schenken.“

Ronny Wiecha (44): „Liebe ist Vertrauen“

Ronny Wiecha (44). Quelle: Nicole Grziwa

„Ganz klassisch ein paar Blumen, abends was zusammen kochen, aber viel mehr passiert da nicht. Was Liebe ist? Vertrauen, am selben Strang ziehen. Den Alltag zusammen bewältigen.“

Alexa Kahler (24): Einen schönen Abend machen

Alexa Kahler (24). Quelle: Nicole Grziwa

„Ich verbringe den Valentinstag wahrscheinlich mit meinem Freund. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Man muss es nicht so kommerziell sehen. Aber man kann sich trotzdem einfach einen schönen Abend machen. Was man so unternehmen möchte. Was zusammen essen, vielleicht mal in die Therme gehen.“

Elena (65) und Dimitri Banto (64): „Dieselbe Richtung ist wichtig“

Elena (65) und Dimitri Banto (64). Quelle: Nicole Grziwa

„Das wichtigste für 45 Jahre Zusammensein ist es nicht das gleiche Ziel zu haben, sondern in die gleiche Richtung zu schauen“, sagt Elena Banto.

Tom Jackson (21): „Ich muss mich mit ihr sicher fühlen“

Tom Jackson (21). Quelle: Nicole Grziwa

Jackson kommt aus Birmingham und studiert jetzt in Leipzig: „Liebe ist für mich einer Person zu vertrauen, sich sicher mit ihr zu fühlen und man selbst sein zu können.“

Von Nicole Grziwa