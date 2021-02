Was Leipziger beim Flirten von den Vögeln lernen können

Leipzig

Auch wenn draußen noch der Winter regiert: Bei den Vögeln hat die Partnersuche für das laufende Jahr schon begonnen. Zum Valentinstag am Sonntag stellt jetzt der Naturschutzbund das Liebesleben einiger gefiederter Freunde vor, die auch aussichtsreiche Kandidaten für den diesjährigen „Vogel des Jahres“ sind. Sozusagen „Germanys Next Top Bird“ (GNTB) – um beim aktuellen Fernsehprogramm zu bleiben.

Blaumeise und Amsel seien zum Beispiel derzeit draußen schon zu hören, so die Naturschützer. „Die zunehmende Tageslänge stimuliert die Hormone der Vögel und sie beginnen zu balzen. Die Gesänge markieren die Reviere und locken die Weibchen an“, erklärt der Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann.

Anzeige

Lange Schwanzfedern wichtig

Bei den Vögeln herrscht Damenwahl. Die Weibchen schauen sich ihre möglichen Partner genau an, beurteilen seine Qualitäten anhand von Gesang und äußerer Erscheinung. „Ein intaktes, brillantes Federkleid des Sängers deutet dabei auf körperliche Fitness hin“, weiß der Nabu. Und zumindest bei einigen Arten kommt es doch auf die Größe an: „Rauchschwalben-Damen achten ganz besonders auf die Länge der äußeren Schwanzfedern beim Männchen“, so Lachmann. „Je länger, desto höher die Chancen, beim Weibchen zu landen“, erklärt er.

Geschenke punkten zumindest auch bei einigen Vogelarten. Die Männchen der Eisvögel zum Beispiel würden in einer festgelegten Zeremonie ihrer Auserwählten einen schmackhaften Happen überreichen, etwa einen kleinen Fisch, so die Erkenntnisse der Umweltschützer.

Männer verbeugen sich vor Partnerin

Zur Paarungszeit gehen viele Vogelarten seltsame Wege. Bei den Rotkehlchen etwa geben die Damen ihr Territorium auf, um zu einem Herrn ihrer Wahl zu ziehen. „Der Kiebitz schwing sich zu akrobatischen Balzflügen in die Luft, um seine Liebste zu beeindrucken, ebenso der Goldregenpfeifer“, erklärt der Nabu. Bei der Stadttaube füttertn sich die Partner gegenseitig mit Leckerbissen. Und die Feldlerche beeindrucke das Weibchen nicht nur mit ihren Sangeskünsten, sie hüpfe auf dem Boden herum und verbeuge sich regelrecht vor der Auserwählten.

Meisterin im Fremdgehen

Nicht alle Vögel nehmen es mit der Treue übrigens so genau. „Meisterin im Fremdgehen ist die Blaumeise“, weiß Lachmann. „Das Weibchen stiehlt sich in den frühen Morgenstunden aus dem Nest zu einem Rendezvous mit ihrem Liebhaber, während ihr Partner noch schläft. Noch bevor der Ahnungslose aufwacht, ist sie wieder zurück.“

Diese und weitere Vögel haben durchaus noch Chancen, „Vogel des Jahres 2021“ zu werden. Die Abstimmung läuft bis zum 19. März unter www.vogeldesjahres.de. Wer sich nicht entscheiden kann, findet dort vielleicht auch Hilfe beim „Bird-O-Mat“ des Nabu.

Von -tv