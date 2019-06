Leipzig

Fünf auf einen Streich: Mit der Einführung mehrerer neuer Fahrradstraßen in Leipzig soll unter anderem die Attraktivität des Fahrradverkehrs gesteigert werden. Doch die Meinungen über die neue Trasse im Zentrum-Süd gehen auseinander.

„Ich bin mir sicher, dass die neuen Verkehrsregelungen schnell von allen Beteiligten angenommen und als Bereicherung des Gebietes wahrgenommen werden“, glaubt zumindest Leipzigs Radverkehrsbeauftragter Christoph Waack.

Finden Sie es richtig, dass Leipzig fünf neue Fahrradstraßen bekommt? Leipzig bekommt im Zentrum-Süd fünf neue Fahrradstraßen. Ist das notwendig? Ja, die Radfahrer sind so rund um die Albertina sicherer unterwegs. Nein, die Fahrt für Autos wird so zu sehr behindert. Das ist mir egal.

Nein, die Fahrt für Autos wird so zu sehr behindert.

Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Die LVZ hat die wichtigsten Fragen rund um das Thema Fahrradstraße zusammengetragen.

Was sind Fahrradstraßen ?

Eingeführt wurden Fahrradstraßen in der Straßenverkehrsordnung 1997. Grundsätzlich dürfen sie nur von Radfahrern benutzt werden. Ausnahmen sind durch Zusatzzeichen ausgewiesen. Die gelten oft für Anwohner oder Lieferverkehr.

Welche Besonderheiten gelten für Radfahrer?

Radfahrer haben in Fahrradstraßen Vorrang. Sie geben das Tempo vor und dürfen auch nebeneinander fahren. Gehwege bleiben weiterhin den Fußgängern vorbehalten.

Welche Regeln gelten für Autofahrer?

Sollten Autofahrer in Fahrradstraßen zugelassen sein, dürfen sie höchstens 30 Kilometer je Stunde fahren. Diese Geschwindigkeit dürfen sie nur ausschöpfen, wenn sie Radfahrer dabei nicht behindern oder gefährden. Das gilt auch fürs Überholen. Teilweise gelten die Erlaubnisse für Autofahrer nur in eine Richtung.

Wer hat Vorfahrt?

In Fahrradstraßen gilt rechts vor links – außer es ist anders ausgewiesen.

Wo in Leipzig gibt es bisher Fahrradstraßen ?

Bislang gab es in Leipzig ein knappes halbes Dutzend Fahrradstraßen. Ausgeschilderte Trassen befinden sich am Deutschen Platz vor der Deutschen Nationalbibliothek, in der Straße des 18. Oktober auf dem alten Messegelände neben dem Porta-Möbelhaus-Areal, im Bereich Große Fleischergasse/innerer Dittrichring/Markgrafenstraße, in der Schillerstraße sowie in der Erich-Thiele-Straße in Lindenthal.

Welche Fahrradstraßen sind jetzt neu hinzugekommen?

Seit Montag sind die Beethoven-, die Wächter- und die Wilhelm-Seyffert-Straße sowie die Straße des 17. Juni und die Härtelstraße umgewandelt.

Diese fünf Straßen sind seit Montag neue Fahrradstraßen. Quelle: Stadt Leipzig

Dürfen Autofahrer in den neuen Fahrradstraßen fahren?

Ja – unter Vorbehalt der geschilderten Regeln (siehe Frage 3). Auch Parken ist weiterhin möglich.

Wieso werden Straßen zu Fahrradstraßen umgewandelt?

Die Voraussetzung ist laut Stadt Leipzig, dass Fahrräder in diesen Straßen das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel sind. Das wird mit Verkehrsauszählungen geprüft. Ziel der Fahrradstraßen ist es, die Sicherheit der Radfahrer zu erhöhen. Dadurch sollen auch mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen.

