Was Leipziger über das Corona-Virus wissen sollten

Eine neue Lungenkrankheit breitet sich seit einigen Wochen in China aus, die Millionenstadt Wuhan ist abgeriegelt worden. Dort traten bisher die meisten Fälle des Corona-Virus auf. Doch auch in Europa gibt es jetzt erste Verdachtsfälle. Was müssen Leipziger über die Krankheit wissen?

Was ist das Corona-Virus?

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) bezeichnet die Fälle als „2019-nCov“, andere Wissenschaftler sprechen vom Sars-Virus, da der neue Erreger eine Verbindung zum Sars-Virus von 2002/2003 hat. Das Virus kann eine Lungenerkrankung auslösen. Die Inkubationszeit beträgt laut WHO zwei Tage bis eine Woche. Der Krankheitsverlauf ähnelt Grippesymptomen.

Wie wird das Virus übertragen?

Angenommen wird, dass das Corona-Virus durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten übertragen wird. “Eine Ansteckung über kontaminierte Gegenstände gibt es eher nicht“, sagte Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin ( BNITM). Experten gehen davon aus, dass der Erreger kaum ansteckend ist – unter anderem, weil sich kaum Krankenhauspersonal infizierte.

Wie viele Menschen sind bisher erkrankt?

Laut WHO sind bisher weltweit mehr als 580 Fälle bekannt, 571 davon traten auf dem chinesischen Festland auf. Es wird momentan von 17 Todesopfern ausgegangen. Die Zahlen steigen: Dem Bericht einer chinesischen Zeitung zufolge soll es schon fast 650 Fälle geben, die Todesfälle seien auf 18 gestiegen.

Sind Fälle in der Nähe von Leipzig bekannt?

Nein, bisher ist nichts über Fälle in der Region oder in Deutschland bekannt. Seit Donnerstag gibt es Medienberichten zufolge erstmals Meldungen über Verdachtsfälle in Europa, genauer gesagt in Frankreich und Schottland. Die Betroffenen waren innerhalb der letzten zwei Wochen in Wuhan.

Könnte das Virus nach Leipzig gelangen?

Das ist bisher nicht klar. Nach WHO-Informationen haben sich bislang nur Menschen bei engem Kontakt mit Infizierten angesteckt. Da ein Großteil der Fälle in der Metropole Wuhan aufgetreten sind, ist eine Ausbreitung über Reisende aus China am wahrscheinlichsten. Am Flughafen-Drehkreuz in Schkeuditz kommen Frachtflugzeuge aus Shanghai und Hongkong an – der leitende Arzt des Konzerns beobachte die Situation, hieß es seitens DHL.

Wie ist Leipzig auf das Corona-Virus vorbereitet?

Bei Verdachtsfällen in der Region wäre das Leipziger Klinikum St. Georg die erste Anlaufstelle. Das Krankenhaus ist mit zwei Infektionsstationen vorbereitet. 2014 war hier auch ein Ebola-Patient behandelt worden. Am Uniklinikum ist das Nachweisverfahren für das Corona-Virus im Labor verfügbar. Dorthin können sich Ärzte wenden, teilte das Klinikum mit.

