Leipzig

Es dauert nur wenige Minuten, dann bekommt das Rad einen Aufkleber am Rahmen und ist im System erfasst. Mit der Fahrradregistrierung bietet die Leipziger Polizei seit zehn Jahren eine einfache und kostenlose Methode an, die dabei helfen soll, wiedergefundene Räder ihren Besitzern zuzuordnen. 132.951 Drahtesel wurden bislang in der Auskunftsdatenbank ISFASS aufgenommen, wie die Polizei jetzt auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte. Alleine in diesem Jahr wurden bereits rund 6600 Räder erfasst. Aber bringt die Registrierung tatsächlich etwas gegen Diebstahl?

Jeden Tag werden 24 Räder geklaut

Fakt ist: Die Zahl gestohlener Fahrräder in Leipzig liegt seit Jahren auf hohem Niveau. Die Messestadt belegt dabei bundesweit einen unrühmlichen Spitzenplatz hinter Halle. Im Schnitt wurden im vergangenen Jahr in der Messestadt 24 Fahrräder entwendet – pro Tag. Zwar sank die Zahl zuletzt von 10.027 gestohlenen Rädern im Jahr 2017 auf 8781 in 2018. Die Gefahr eines Diebstahls ist aber nach wie vor hoch. Für das aktuelle Jahr liegen offiziell noch keine Zahlen vor. „Tendenziell bewegen wir uns aber wohl auf dem Niveau des Vorjahres“, so Polizeisprecher Andreas Loepki.

Eine kontinuierliche Statistik über wiedergefundene und im System erfasste Fahrräder führt die Polizei nicht. Nach Angaben der Stadt konnten im Jahr 2013 aber rund 800 Fahrräder aufgrund der Registrierung den Besitzern zurückgegeben werden. Mit der Codierung gibt es in Leipzig noch ein zweites System, welches das „Netz kleiner Werkstätten“ anbietet. Dabei wird für drei Euro ein spezieller Zahlenschlüssel in den Rahmen eingefräst. Die individuelle Nummer wird aus dem Wohnort, der Anschrift sowie den Initialen des Besitzers gebildet. 61.917 Fahrräder sind nach Polizeiangaben in dieser Datenbank erfasst.

Im Schnitt werden weniger registrierte Räder gestohlen

Um die Wirksamkeit des Diebstahlschutzes zu bewerten, hat die Polizei auf Anfrage von LVZ.de Daten aus dem Jahr 2016 ausgewertet. Daraus geht hervor, dass prozentual gesehen weniger registrierte Räder gestohlen wurden als nicht registrierte. Von den damals schätzungsweise rund 521.000 in Leipzig vorhandenen Rädern (900 pro 1000 Einwohner) wurden 9642 gestohlen. Nur ein Siebentel – insgesamt 1402 Räder – war polizeilich erfasst. Der Anteil der registrierten Drahtesel an der Gesamtzahl der Räder liegt jedoch deutlich darüber – es ist etwa ein Viertel.

Hat laut Polizei abschreckende Wirkung: Mit einem Aufkleber am Rahmen wird deutlich, dass das Rad im Polizeisystem erfasst ist. Quelle: Kempner

Loepki wertet die Zahlen als Erfolg. „Zusammengenommen bedeutet dies, dass jedes 48. nicht registrierte Fahrrad entwendet wurde, wohingegen bei den registrierten Fahrrädern ‚nur‘ jedes 85. Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde“, interpretiert der Polizeisprecher die Statistik. Die Fahrradregistrierung sei ein wirksames Mittel zur Prävention des Fahrraddiebstahls, da die Aufkleber eine „abschreckende Wirkung“ hätten. Professionellen Tätern sei bekannt, dass solche Räder polizeilich erfasst seien und damit ein Weiterverkauf im Ganzen oder in Einzelteilen schwierig wäre. Folglich würden Kriminelle eher die Finger von Rädern lassen, welche über einen entsprechenden Aufkleber verfügen. Dieser ist in der Regel gut sichtbar am Rahmen angebracht.

Was passiert, wenn das Rad im Ausland landet?

Eine Zuordnung der Fahrräder ist laut Polizei auch möglich, wenn diese in ein anderes Bundesland oder ins nähere Ausland gebracht werden. Die Behörden können durch den Aufkleber erkennen, dass das Rad in Sachsen registriert ist und die Polizeidienststellen informieren, erklärt Loepki. „Jedes Rad, das registriert ist, wird zudem von uns zur Fahndung ausgeschrieben. Das ist dagegen bei gewöhnlichen Rädern, die keine individuellen Erkennungsmerkmale besitzen, nur schwierig möglich“, zählt er einen weiteren Vorteil der Aufkleber auf.

Hintergrund: So funktioniert die Fahrradregistrierung Seit Juni 2009 bietet die Polizeidirektion Leipzig gemeinsam mit Kooperationspartnern die Fahrradregistrierung als Gratis-Service an. Am Rahmen des Fahrrads wird dabei ein Aufkleber mit einer individuellen Buchstaben-Zahlenkombination angebracht. Diese wird in der zentralen Datenbank mit Daten zum Besitzer des Fahrrads und einer ausführliche Beschreibung gespeichert. Die drei mobilen Registrierungsteams des Bürgerdienstes LE, die im Sommer oft in Leipziger Parks zu sehen sind, benötigen zur Erfassung das Fahrrad, ein Ausweisdokument und – sofern noch vorhanden – den Kaufbeleg. Die nächsten Termine sind auf der Seite der Stadt Leipzig einsehbar.

Von Robert Nößler