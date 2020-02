Die Ausbaupläne für den Flughafen Leipzig/Halle in Schkeuditz sorgen derzeit für viele Diskussionen – die Art und Weise der Bürgerkommunikation ebenfalls. Was genau ist eigentlich geplant, und was sind die Konflikte? Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Ausbaupläne.