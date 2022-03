Was die Stadt Leipzig für Geflüchtete aus der Ukraine ändern will

Leipzig

Das Aufnahme- und Anmeldeverfahren für Geflüchtete aus dem Krieg in der Ukraine gestaltet sich in Leipzig weiter kompliziert. Wie geht es weiter? Und was tut die Stadt sonst noch? Ein Überblick.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Probleme

„Mit Kleinkindern ist das ein Horror“: Swetlana Geisler-Reiche, private Flüchtlingshelferin in Leipzig. Quelle: privat

„Der Gedanke, alles zentral im Neuen Rathaus zu klären, war gut“, sagt Swetlana Geisler-Reiche. Es gebe aber nach wie vor viele Baustellen. Die Unternehmerin und private Flüchtlingshelferin hat die gesamte vergangene Woche hindurch Menschen bei der Wohnungssuche geholfen. Geisler-Reiche stammt von der Krim und hat familiäre Verbindungen in die Ukraine und nach Russland. Seit 1991 lebt sie in Deutschland. Das größte Problem in Leipzig seien derzeit die Öffnungszeiten im Ankommenszentrum des Neuen Rathauses und der geringe Durchlauf bei der Anmeldung. Nur 60 bis 80 Menschen würden an einem Tag drankommen, sagt Geisler-Reiche. Meist handele es sich bei den Wartenden um Mütter mit Kindern – und alle müssen mit vor Ort sein. Manche würden sich nachts um 3 oder 4 Uhr anstellen und kämen dann doch nicht dran. „Mit Kleinkindern ist das ein Horror.“ Eine weitere Herausforderung seien Verzögerungen nach einer Weiterleitung zur Auszahlungsstelle des Sozialamtes: Die Behörde ist dann mitunter nicht mehr geöffnet. Schließlich stellt Geisler-Reiche eine Frage, die viele umtreibt: Wieso ist eine Anmeldung für Ukrainerinnen und Ukrainer nicht auch in den dezentralen Bürgerämtern möglich? Die Stadt hat gestern Antworten auf solche und andere Fragen gegeben – ein Überblick.

Im Ankommenszentrum des Neues Rathauses, hier ein Bild vom Montag, herrscht den ganzen Tag über großer Andrang. Quelle: André Kempner

Das Ankommenszentrum

Bislang wurden im Neuen Rathaus, wo sich privat untergekommene Menschen anmelden sollen, rund 1000 Leute erfasst. Nach Angaben von Stadtsprecher Matthias Hasberg würden 140 bis 160 Menschen pro Tag registriert – nicht bloß 60 bis 80. Gleichwohl ist der Andrang enorm, das Nadelöhr sei die biometrische Erfassung. „Wir sehen mit Sorge, dass Menschen dort übernachten, um dranzukommen“, so Hasberg. Um Entlastung zu schaffen, habe man ein Nummernsystem eingeführt, das laufe aber noch etwas holprig. Mehr als 30 Mitarbeitende sind im Ankommenszentrum tätig. Inzwischen wurde Personal aus dem Jobcenter hinzugezogen; Freiwillige helfen beim Übersetzen. Bis Mittwoch will die Stadt entscheiden, inwieweit die vielfach kritisierten Öffnungszeiten (8 bis 15 Uhr) sowie Bearbeitungskapazitäten und Auszahlungsmöglichkeiten des Sozialamtes ausgebaut werden können. Geplant sei eine Verdoppelung der Schalter von 10 auf 20. Eventuell muss das Ankommenszentrum dazu umziehen – an einem neuen Ort könnte es eventuell auch einen warmen Wartebereich geben. Am zentralen Modell will die Stadt festhalten, weil so Sozialamt, Ausländerbehörde und Ordnungsamt vor Ort sind. Bei dezentraler Registrierung in Bürgerbüros sei für den Leistungsbezug sonst auch wieder der Gang in die Prager Straße nötig. Wochenend-Öffnungszeiten sind weiterhin nicht vorgesehen; die Stadt geht zurzeit davon aus, dass das bald nicht mehr nötig ist.

Im Ankommenszentrum des Neues Rathauses, hier ein Bild vom Montag, herrscht den ganzen Tag über großer Andrang. Quelle: André Kempner

Die Lage bei den Unterkünften

Zurzeit kommen noch alle unter. In der Arena zum Beispiel befinden sich meist zwischen 50 und 150 Menschen; es gibt aber Platz für 450. Künftig müssten jedoch zwingend mehr Leute auf die Landkreise verteilt werden, um die Großstädte zu entlasten, so Hasberg. „Der Freistaat hat das zugesagt, wir vertrauen darauf, dass er es auch umsetzt.“ Das Problem: Aktuelle Notunterkünfte wie das A&O-Hostel am Bahnhof oder die Arena sind zeitlich befristet. Die Stadt reaktiviert deshalb gerade ihre Sammelunterkünfte „An den Tierkliniken“ und in der Helenenstraße. In der Arno-Nitzsche-Straße gibt es aktuell rund 300 freie Plätze. Weitere Zelt- und Containerlösungen werden vorbereitet. Schwierig werden könnte es langfristig. Denn eigentlich soll es nach Erstaufnahme und Sammeleinrichtung in eine private Wohnung gehen. Doch der Immobilienmarkt gibt nicht viel her. Noch heute würden Geflüchtete aus dem Jahr 2017 in Sammelunterkünften leben, sagt Hasberg.

Stadtsprecher Matthias Hasberg informiert während einer Online-Konferenz über aktuelle Entwicklungen in der Leipziger Flüchtlingshilfe. Quelle: André Kempner

Die Kommunikation

Die Homepage der Stadt wird umgebaut; Informationen für Geflüchtete und Helfer sollen dann besser strukturiert und leichter zu finden sein. Die Ehrenamtlichen, die am Hauptbahnhof Geflüchtete in Empfang nehmen und weiterleiten, werden nun verstärkt durch Hauptamtliche der Stadt ersetzt, so Hasberg. Am Bahnhof sollen außerdem mehr standardisierte Informationen in Muttersprache zur Verfügung gestellt werden, unter anderem durch QR-Codes. „Wir müssen auch weg vom Verwaltungsdeutsch“, betont der Stadtsprecher. Die Impfstelle im Stadtbüro weicht in den kommenden Tagen einem Anlaufpunkt für ehrenamtliche Helfer. „Wer Unterstützung anbieten will – etwa Wohnraum oder Sprachkurse – kann sich dorthin wenden“, sagt Hasberg.

Die Hilfslieferungen

Das Klinikum St. Georg hat gestern mit Hilfe der L-Gruppe eine Lieferung mit Medikamenten, Verbandszeug und OP-Besteck auf die Straße gebracht (Wert: eine Million Euro). Noch diese Woche schickt die L-Gruppe außerdem einen 270 000 Euro schweren Transport über Krakau nach Lwiw – mit Feldbetten, Decken, Schlafsäcken und Lebensmitteln. „In Summe gehen in den nächsten Wochen Hilfsgüter über drei Millionen Euro auf den Weg“, so Hasberg. Der Sprecher betont: Private Sachspenden sollten am besten in den Kohlrabizirkus geliefert werden – aber erst nach einer Rückversicherung, der Bedarf schwanke stark. Die Stadt selbst nimmt keine Sachspenden entgegen.

Von Björn Meine