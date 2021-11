Was für ein Gewimmel im Stadion: Glühwürmchenumzug bei RB Leipzig

Leipzig

Schon zum neunten Mal hat der Glühwürmchenumzug von RB Leipzig am Dienstagabend die Red-Bull-Arena zum Strahlen gebracht. Unzählige Lampions und Laternen leuchteten in der Dunkelheit im Stadionbereich, etwa 2000 Menschen waren zu Gast. Wegen der aktuellen sächsischen Corona-Schutzverordnung fand das farbenfrohe Event als 2G-Veranstaltung statt. Der Höhepunkt war ein Feuerwerk zum Abschluss des Festes.

Kinderaktionen im Stadion

Rund um den Umzug wurden in der Red-Bull-Arena zahlreiche Attraktionen geboten. So konnten die kleinsten RB-Fans, die gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern gekommen waren, Bulli begrüßen. Das RB-Maskottchen war der „heimliche“ Star des Abends – trotz der zahlreichen RB-Profis, die mit den Kindern Laternenlieder sangen. Viele Fans wollten ein Foto mit dem Mann in dem rot-weißen Kostüm oder ein Autogramm, so auch der fünf Jahre alte Benno. Seine Mutter machte die Handybilder – und schilderte die Stimmung des Jungen: „Der ist ganz geschafft, es sind einfach zu viele Eindrücke.“

Der „heimliche“ Star der leuchtenden Veranstaltung in der Red Bull Arena – das Maskotten namens Bulli. Quelle: Dirk Knofe

Bevor sich das stimmungsvolle Lichtermeer um das Stadion in Bewegung setzte – angeführt von der Schalmeienkapelle Großpösna –, tobten die Jüngsten auf der Hüpfburg, bastelten Laternen oder ließen sich schminken. Dazu warteten Bratwurst, Zuckerwatte, Glühwein und Punsch auf die Gäste. Ein Seifenmacher war vor Ort, genauso wie die Stelzenläufer Maria und Ron von der Leipziger Gruppe Mira-Mas. Auf der Bühne spielte die Leipzigerin Laura Wasniewski, die mit ihrem Keyboard für die Musik des Abends sorgte, später unterstützt von den Kindern der Rahn-Grundschule als Sängerinnen und Sänger.

Die Musikerin Laura Wasniewski (ganz links) begleitete RB-Trainer Jesse Marsch (2.v.l.) und die Profi-Fußballer, die gemeinsam mit den Kindern sangen. Quelle: Dirk Knofe

Hendrikje Braun, die mit Tochter und dem achtjährigen Enkelsohn das erste Mal dabei war, zeigte sich schwer begeistert: „Es war so schön, hier zu sein. Für unseren Paul war Bulli das A und O. Endlich hat er ihn getroffen“, erzählte die Oma glücklich.

Das vielleicht jüngste Glühwürmchen an diesem Abend war die kleine Mira, am Montag war sie fünf Monate alt geworden. Mit einem RB-Mützchen war sie dabei im Stadion – in dem Papa Marco Müller mit seiner Dauerkarte Stammgast ist.

Fußball-Weltmeister und EM-Organisator Philipp Lahm zu Gast

Zu Gast auf der kleinen Glühwürmchenbühne waren auch Besucher, die auf das nächste große Fußballereignis in Deutschland vorausblickten. Ex-Fußballnationalspielerin Célia Šašić und der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und 2014er Weltmeister, Philipp Lahm, gehören zur Delegation der Europameisterschaft 2024, die derzeit in der Messestadt Termine zu deren Vorbereitung wahrnimmt. In den vergangenen Tagen war die Gruppe schon in den Austragungsstädten München, Hamburg und Gelsenkirchen gewesen.

RB-Stadionsprecher Tim Thoelke (ganz links) begrüßt die „Euro 2024“-Delegation: Die ehemalige Fußballerin, Europameisterin und DFB-Pokalgewinnerin Célia Šašić, den Ex-Weltmeister Philipp Lahm und Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew auf der Bühne. Quelle: Dirk Knofe

„In Leipzig findet in drei Jahren ein wunderbares Fußballfest statt“, erklärte Šašić, die in die Organisation der EM 2024 eingebunden ist. „Fußball ist ein Gemeinschaftserlebnis.“ „Kinder brauchen Vorbilder, die EM soll ein großes Fest werden“, sagte auch Lahm. Ein Beispiel sei der Glühwürmchenumzug, der den Kindern und den Eltern viel Spaß mache und zugleich einem guten Zweck diene. Leipzig sei sportverrückt, beschrieb Finanzbürgermeister Torsten Bonew die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. „Wir freuen uns, Gastgeber zu sein.“

Einnahmen für Leipziger Organisationen

Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf vom Dienstagabend kamen ausschließlich Leipziger Organisationen zugute. Unter anderem präsentierten sich die Vertreter der Elternhilfe für krebskranke Kinder und das Kinderhospiz Bärenherz, stellten ihre Arbeit vor und gaben Interviews auf der Bühne. Auch Kerstin Sommerfeld von der Stiftung Kinderklinik, die vor zehn Jahren gegründet wurde, zeigte sich beeindruckt von der Atmosphäre der Veranstaltung.

Am Stand der „Minilöwen“ freuten sich Kinderkrankenschwester Ute Puschner und Oberärztin PD Dr. Kirsten Glaser, beide arbeiten in der Neonatologie des Universitätsklinikums Leipzig, über die Aufmerksamkeit. „Von den Spenden werden Aufenthalts-, Ruhe- und Rückzugsräume für die Eltern organisiert, aber auch wichtige Geräte finanziert“, berichten die beiden stellvertretenden Vereinsvorsitzenden des Fördervereins für Frühgeborene und kranke Neugeborene.

Auch Alexander Malios von der Leipziger Kinderstiftung brachte seine Dankbarkeit zum Ausdruck, bei der Veranstaltung dabei sein zu dürfen: „Jedes vierte Kind ist von Armut betroffen. Wir wollen mit unserer Arbeit Kinderarmut lindern. Mit Patenschaften und unkomplizierter Hilfeleistung.“

Gemeinsames Singen mit den Profis von RB Leipzig

Höhepunkt des Umzugs war das gemeinsame Singen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der Runde ums Stadion. Mit dabei war auch der fünfjährige Jacob, der Sohn von Finanzbürgermeister Bonew. Für beide war es eine Premiere – beim Umzug und auch beim Singen danach. Lautstarke Unterstützung gab es dabei von den RB-Profis, die fast in Mannschaftsstärke da waren. Christopher Nkunku, Nordi Mukiele, Philipp Tschauner, Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs, Willi Orban und Kevin Kampl sangen genauso mit wie ihr Trainer Jesse Marsch. Noch auf der Bühne schwärmte der 48-jährige US-Amerikaner von dem Familienfest im eigenen Stadion, das er schon bei seinem ersten Besuch vor drei Jahren richtig toll fand.

Am Rande wurde danach gemunkelt, dass die Profi-Spieler auf dem Fußballplatz eine bessere Figur machen als auf der Sangesbühne – nach dem Sieg gegen die Dortmunder am vergangenen Sonnabend kann man das so stehen lassen.

