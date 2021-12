Was geschah am 18. April 1945 am Leipziger Felsenkeller?

Leipzig

Es ist eine der bekanntesten Leipziger Kampfhandlungen am Ende des Zweiten Weltkriegs: Am 18. April 1945 rollten gegen 10 Uhr von der Lützner Straße kommend über die Zschochersche Straße amerikanische Sherman-Panzer an. Doch vor dem Felsenkeller, wo die Panzerkolonne in die Karl-Heine-Straße einbiegen und in Richtung Stadtzentrum fahren will, trifft den Führungspanzer das Geschoss einer deutschen Panzerfaust.

Fünf amerikanische Soldaten sterben und die Schützen, zwei Jugendliche des „Volkssturms“, werden vom Gegenfeuer der amerikanischen Truppen getroffen, heißt es heute in Büchern über diese Zeit. Doch stimmt das wirklich?

„Wir haben ihn sechs Wochen versteckt“

Als die LVZ vor einigen Tagen über Vorgänge bei Kriegsende am Elster-Saale-Kanal schrieb, meldeten sich viele Zeitzeugen in der Redaktion. Eine Anruferin – die 85-jährige Anita Konzack – schilderte ihre Erlebnisse bei den Vorgängen am Felsenkeller. „Unmittelbar nach dem Panzerabschuss erschien in unserem Hinterhaus in der Hähnelstraße 26 der Hitlerjunge Gerhard Kuhnt mit einem jungen Wehrmachtsoldanten“, schilderte sie. „,Der muss versteckt werden’, hat Kuhnt gesagt.“ Jeder in der Wohnung sei davon ausgegangen, dass dies der Schütze sei, der den amerikanischen Panzer getroffen hat. „Wir haben ihn sechs Wochen bei uns versteckt.“

Dann habe der Vater des Hitlerjungen Papiere gebracht, mit denen der Soldat nach Westdeutschland floh. „Er hat uns später geschrieben, dass das sehr schwer war“, so die Rentnerin. „Er hieß Jungblut und hat dann bis zu seinem Tod in Fischbach am Rhein gelebt. Zu DDR-Zeiten haben wir von ihm Westpakete erhalten, bis er vor einigen Jahren gestorben ist.“ Auch der einstige Hitlerjunge Kuhnt sei später eines natürlichen Todes gestorben.

„Offenbar ist die Munition explodiert“

Der Militärhistoriker Jürgen Möller, der die Vorgänge in den damaligen Aufzeichnungen der US-Armee studierte, hat in seinem Buch „Die letzte Schlacht, Leipzig 1945“ (ISBN: 978-3-86777-687-5) das Duell vor dem Felsenkeller beschrieben. „Die Panzerfaust hat den vorderen Bereich des Panzers getroffen, hinter dem sich die Munitionskammer befand“, rekonstruiert er aus Fotos, die den Panzer noch brennend zeigen. „Offenbar ist diese Munition explodiert und anschließend eine Druckwelle entstanden, die die gesamte Besatzung getötet hat.“

Hier sind die Einschüsse an dem Fenster des Felsenkellers zu sehen, aus dem das Geschoss der Panzerfaust abgeschossen worden sein könnte. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Möller zitiert den amerikanischen CBS-Reporter und Augenzeugen Edward R. Murrow, der die Ereignisse am Felsenkeller in einer Rundfunknachrichtensendung am 22. April 1945 so beschrieb: „Da waren zwei Panzersoldaten tot an der Ecke. Jemand hatte sie mit einer Decke zugedeckt. Da war ein Scharfschütze, der in den nächsten Blöcken saß. Vier Jungs gingen los, um ihn zu beseitigen, und dann war Ruhe.“

War der Panzerfaust-Schuss ein Zufallstreffer?

„Das heißt aber nicht, dass sie ihn erwischt haben“, kommentiert Möller diese Schilderung. Niemand könne ausschließen, dass sich dieser Schütze abgesetzt habe und bei Deutschen untergetaucht sei. Auch die These, dass es sich bei dem Schützen um einen Scharfschützen gehandelt hat, sieht der Militärhistoriker kritisch. „Wenn es ein Scharfschütze gewesen wäre, dann hätte er abgewartet, bis die Helfer erschienen und hätte auch sie erschossen.“ Möller tippt darauf, dass es ein Zufallstreffer mit der Panzerfaust war. „Das kann auch ein junger Soldat gewesen sein.“

Auf der Gedenk-Stele vor dem Felsenkeller sind auch die Namen der dort am 18. April 1945 Gefallenen vermerkt. Weil die Namen der beiden angenommen deutschen Opfer bislang nicht in Erfahrung gebracht werden konnten, sind sie mit N.N. (nicht namentlich genannt) aufgeführt. Quelle: André Kempner

In der täglichen Verlustmeldung der US-Armee wird auch erwähnt, dass der Panzerfaust-Schütze ein Hitlerjunge war und nach dem Abschuss des Führungspanzers von den Kugeln des Bord-MG’s des zweiten US-Kampfwagens getötet wurde „Ein zweiter Junge ist gefangen genommen worden“, zitiert der Militärhistoriker aus den damaligen US-Aufzeichnungen. „Als Kriegsgefangener ist er entweder in einem großen Pulk mit den anderen deutschen Gefangenen abtransportiert worden oder – wenn es wirklich ein junger Kerl war -könnten ihn die Amerikaner sogar laufen gelassen haben.“ In den US-Unterlage stehe nichts über eine Erschießung des zweiten Schützen, es gibt keine Erwähnung, dass einer der kriegsgefangenen Deutschen einen US-Panzer abgeschossen hat.

Lauerten drei Schützen auf die Shermann-Panzer?

Von sogar drei deutschen Schützen geht der Leipziger Kabarettist Meigl Hoffmann aus, der sich in der Leipziger Capa-Haus-Initiative seit vielen Jahren mit den Vorgängen am Felsenkeller beschäftigt. Dies hätten ihm mehrere Zeitzeugen unabhängig voneinander bei Gesprächen glaubhaft versichert, sagt er.

Hoffmann hat bei seinen Recherchen auch herausgefunden, dass der tödliche Panzerfaust-Schuss nicht aus einer Apotheke in einem Eckhaus an der Zschocherschen Straße abgefeuert wurde – wie lange Zeit behauptet worden war –, sondern aus dem Felsenkeller.

Fotos belegen Granateinschlag im Felsenkeller

Nachdem der Führungspanzer getroffen wurde, habe der zweite Panzer eine Granate in den Felsenkeller geschossen, berichtet er – ein sicheres Indiz dafür, dass sich die Schützen dort befunden hätten. „Auf alten Fotos ist zu sehen, dass sich rechts neben dem Eingang des Felsenkellers über einem Fensterbogen ein Granateinschlag befand“, erzählt er.

Die am Felsenkeller gefallene amerikanische Panzerbesatzung hatte ihren Stahlkoloss auf den Namen „Cleopatra“ getauft. Dieser Name hat ihr kein Glück gebracht. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Diese Panzergranate habe offenbar einen der Schützen getötet, ein zweiter sei dann gefangen genommen worden - und der dritte durch den Felsenkeller in die Straßen hinter dem Gebäude geflohen, wo sich auch die Hähnelstraße befindet. Also in die Richtung der Wohnung der Familie von Anita Konzack, wo kurz nach dem Feuergefecht ein junger deutscher Wehrmachtssoldat versteckt wurde.

„Die Opfer sollen ein Gesicht erhalten“

Hoffmann will jetzt versuchen, über die Rentnerin an die Nachfahren des dritten Schützen zu gelangen. „Vielleicht hat er Schriftstücke hinterlassen oder seine Familie weiß etwas über den Vorgang“, meint er.

Seine Hoffnung ist, die Namen aller drei Schützen zu erfahren, um sie in die Stele eingravieren zu lassen, mit der heute vor Ort an das sinnlose Sterben in den letzten Kriegstagen erinnert wird. „Es ist immer besser, den Opfern ein Gesicht zu geben“, meint er. Das helfe den nachfolgenden Generationen, solche Ereignisse zu verhindern.

Diese Stele vor dem Felsenkeller erinnert heute an die letzten Kriegsereignisse, die am 18. April 1945 stattfanden. Das Gedanken wurde im Jahr 2020 von Akteuren der benachbarten Schaubühne Lindenfels organisiert. Quelle: André Kempner

