Jeden Tag leeren sich die Erdgasspeicher in Europa mehr, weil weniger Gas zufließt als verbraucht wird. Überall im Land mehren sich deshalb die besorgten Stimmen, die vor leeren Speichern warnen. Doch was würde dann in Leipzig geschehen, wo die Stadtwerke aus Gas Wärme und Strom produzieren? Lesen Sie hier, was die Leipziger dann erwartet.