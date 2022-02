Was hat die Stadt mit den 11 500 Pachtgaragen in Leipzig vor?

Leipzig

Unter Leipzigs Garagenpächtern geht die Angst um. Immer wieder müssen Autohöfe von städtischem Grund und Boden verschwinden. Vor einem Jahr trafen sich Vertreter von Stadtverwaltung, Stadtrat und Pächtergemeinschaften auch aus diesem Grund zu einem Rund-Tisch-Gespräch. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) nahm dabei zwar den Vorschlag auf, einen Garagenstandortentwicklungsplan für Leipzig zu erstellen. Weitere Arbeitstreffen sollten folgen. Doch passiert ist seitdem nichts, sagt Norbert Bänsch von der Garagengemeinschaft Mockau-Ost. Sie ist mit 788 Parzellen der größte Pächterzusammenschluss in Leipzig,

11.500 Garagenparzellen hat die Stadt nach eigenen Angaben derzeit verpachtet. Sie verteilen sich auf rund 100 Standorte. Erst in den letzten beiden Jahren zog die Kommune die Verwaltung der Parzellen an sich, nachdem der Stadtrat einer Verdoppelung der Pachten auf im Schnitt 240 Euro pro Jahr und Garage zugestimmt hatte. Bis dahin erledigten das die Gemeinschaften in Eigenregie. Ihre Anlagen erhalten sie bis heute selbst in Schuss, sie investieren in Reparaturen, Modernisierungen und Sicherheitstechnik.

„Keine systematische Aufgabe der Garagenhöfe geplant“

„Die Stadt Leipzig beabsichtigt ausdrücklich nicht, bestehende Garagenhöfe systematisch aufzugeben“, heißt es nun aus dem von Matthias Kaufmann geleiteten Liegenschaftsamt auf Anfrage der LVZ. Die Unsicherheit unter den Pächtern ist trotzdem groß. Denn, so Bänsch: „Die Verträge können jederzeit gekündigt werden.“ Deshalb bemühen sich viele Pächter seit Langem um Bestandssicherheit und Klarheit darüber, was die Stadt mit den Flächen vorhat.

Matthias Kaufmann leitet das Leipziger Liegenschaftsamt, das für die Garagen zuständig ist. Quelle: André Kempner

Dass die Pächter an ihren Garagen hängen, hat nicht allein mit der immer größer werdenden Parkplatznot in der wachsenden Stadt zu tun. Rund 270.000 Kraftfahrzeuge sind in Leipzig zugelassen, ihre Zahl wächst jährlich um mehrere Tausend. Auf den Straßen wird der Platz daher knapp. Eine Garage ist da wie ein Sechser im Lotto. Das war auch schon zu DDR-Zeiten so. Damals haben die Pächter die Garagen mit ihrer eigenen Hände Arbeit und von ihrem eigenen Ersparten aufgebaut. In Mockau-Ost beräumten sie dafür beispielsweise die Trümmer einer ehemaligen Munitionsfabrik am Vierzehn-Bäume-Weg.

In der Thiemstraße/Lausicker Straße in Stötteritz entrümpelten die Pächter, die heute zum Teil über 90 Jahre alt sind, eine wilde Müllkippe auf einem früheren Containerstellplatz der damaligen Stadtreinigung. Für viele dieser Menschen bedeutet das Auto ein Stück Selbstständigkeit – gerade im Alter. „Lasst uns alte Leute doch erst einmal sterben, und danach, wenn dann noch nötig, die von uns erbauten Garagen dem Abriss freigeben“, appellierte Sabine Nissen jüngst im Namen der Pächtergemeinschaft an die Herzen der Stadträtinnen und Stadträte. Doch für die 32 Garagen sieht man im Rathaus offenbar schon bald keine Zukunft mehr. 2023 soll dort der Bau einer Schulsporthalle für die Oberschule am Weißeplatz und das Gymnasium Neue Nikolaischule beginnen.

Ihr Garagenhof in der Thiemstraße/Lausicker Straße soll einem Turnhallenneubau weichen. Von links: Hans-Jürgen Schulz, Martina Scherf-Fritsche, Günter Fritsche, Sabine und Reiner Nissen. Quelle: André Kempner

Entlang der Ihmelstraße im Leipziger Osten mussten schon 98 Garagen einem neuen Schulcampus weichen. In der Holbeinstraße verschwand ein ganzer Garagenhof wegen eines Kita-Neubaus. Kommunale Grundstücke, auf denen derzeit 350 Pachtgaragen stehen, will die Stadt gegen eine Fläche am Torgauer Platz tauschen. Dort wird ein Bildungscampus für mehr als 1300 Schüler entstehen. Konkret geht es um die Autohöfe in der Paunsdorfer Geutebrückstraße mit 128 Garagen, um 118 Garagen in der Bremer Straße in Gohlis und 104 Garagen in der Bautzner Straße in Schönefeld. Dass der neue Eigentümer mit dem 6,9 Millionen Euro schweren Land nur ein paar Pachterträge erzielen will, die wahrscheinlich nicht mal 100.000 Euro im Jahr ausmachen, erscheint zweifelhaft. Nicht umsonst forderte er von der Kommune, müssen die Flächen sich als Wohnungsbaustandorte eignen.

Der Stadtbezirksbeirat Ost wollte der Stadtverwaltung zuletzt sogar einen Schnüffel-Auftrag erteilen. Die Stadtteilvertretung beantragte eine personelle Aufstockung des Bauordnungsamtes. Dies sollte verstärkt Kontrollen ermöglichen, ob Pächter ihre Garagen als „zweiten Keller“, als Spielzimmer, Partyraum oder Werkstatt zweckentfremdet nutzen.

Garagen konkurrieren mit Schulen und Kitas um Flächen

Das Liegenschaftsamt weist darauf hin, dass „im Zusammenhang mit dem Schulhausbau“ derzeit noch keine Kündigungen von Pachtgaragen ausgesprochen wurden. „Tatsächlich werden wir aber in den kommenden Jahren unter Umständen wenige ausgewählte Garagenstandorte zu Gunsten des Schulhausneubaus aufgeben müssen.“ Betreffen werde dies vor allem Stadtteile „mit dringendem Bedarf nach zusätzlichen Grundschulplätzen“, in denen die Kommune selbst nur über wenige geeignete Bauflächen verfügt. Um welche Stadtteile es sich dabei konkret handelt, kann oder will das Amt nicht sagen. Zwar gibt es einen vom Stadtrat bestätigten Schulentwicklungsplan. Doch dieser, so heißt es im Rathaus, ist angesichts des nachlassenden Bevölkerungswachstums ohnehin nicht mehr ganz so aktuell.

Den Standortentscheidungen jedenfalls, versichert das Liegenschaftsamt, gehe „stets ein umsichtiger Abwägungsprozess“ voraus, der insbesondere auch sozialen Aspekte in den Quartieren berücksichtige. „Dabei gilt aber auch, dass die Versorgung unserer Jüngsten mit Schulplätzen in unmittelbarer Nähe des Wohnorts eine kommunale Pflichtaufgabe ist, die Bereitstellung von Garagenstellplätzen hingegen nicht“, stellt die Behörde klar. Über etwaige „verbindliche Planungen“ würden die Pächter „zeitnah und mit ausreichendem Vorlauf“ informiert.

Von Klaus Staeubert