Leipzig/Thessaloniki

Seit einigen Jahren organisiert der Städtepartnerschaftsverein Leipzig-Thessaloniki Praktika in Leipzig für griechische Schülern der Deutschen Schule Thessaloniki. Zehn Mädchen und Jungen haben dieses Jahr mitgemacht. Sie haben in Gastfamilien gewohnt und neben den Unternehmen und Organisationen ihrer Praktikumsplätze auch die Stadt und das Leipziger Lebensgefühl kennengelernt. Konstantina Vezyri war in der LVZ-Lokalredaktion tätig. Sie hat ihre Mitschüler an ihren Arbeitsplätzen besucht.

Zur Galerie Gäste aus der Partnerstadt Thessaloniki schätzen gute Organisation, Sauberkeit und wenig Lärm in Leipzig.

Thessaloniki ist mit 325 000 Einwohnern Griechenlands zweitgrößte Stadt. Mit Leipzig gibt es seit 1984 eine offizielle Städtepartnerschaft. Kommendes Jahr soll in Leipzig ein Deutsch-Griechisches Jugendwerk entstehen.

Von Konstantina Vezyri