Was machen die Leipziger am Tag der Einheit?

Der Tag der Einheit hat am 3. Oktober 1990 Ost- und Westdeutschland offiziell zusammengebracht. Normalerweise gibt es an diesem Tag überall auf den Marktplätzen Feierlichkeiten. Zum 30-jährigen Jubiläum hätte es in diesem Jahr noch größer werden sollen. Wegen der Corona-Maßnahmen ist das aber nicht möglich. Wir haben nachgefragt, wie die Leipziger den Tag der Einheit verbringen.

Zur Galerie Der Tag der Wiedervereinigung jährt sich morgen zum 30. Mal. Große Festveranstaltungen gibt es wegen der Corona-Maßnahmen nicht. Wir haben nachgefragt was der Tag für die Leipziger bedeutet.

Studie zeigt, dass Ost und West weiter fremdeln

Das Fremdheitsgefühl zwischen Ost- und Westdeutschen hat 30 Jahre nach der Wiedervereinigung deutlich abgenommen, ist aber noch immer nicht ganz verschwunden. Das hat eine Gruppe von Wissenschaftlern in einem Sammelband mit dem Titel „Prekärer Zusammenhalt“ festgestellt, der in der kommenden Woche erscheint.

Merkel im Interview: „Ich bin stolz, in Leipzig studiert zu haben“

Stimmten 1991 noch rund 26 Prozent der Bürger auf beiden Seiten der Aussage zu, die Menschen im anderen Teil Deutschlands seien ihnen „fremder als Bürger anderer Staaten“, so sahen das 2018 noch rund 16 Prozent der Menschen in Ost und West so. Die Prägung der Ostdeutschen durch das 1989 untergegangene politische System der DDR wirke noch bis heute nach, meinen die Soziologen und Psychologen.

Die Forscher haben bei Befragungen über mehrere Jahre festgestellt, dass sich die gesellschaftspolitischen Einstellungen von jüngeren Deutschen, die im Osten aufgewachsen waren und später in den Westen Deutschlands gezogen sind, zwar weniger stark von den Einstellungen der Menschen aus der alten BRD unterscheiden als dies bei den Ostdeutschen, die im Osten blieben, der Fall ist. Die West-Wanderer neigen jedoch nach Erkenntnissen der Soziologen und Psychologen nach wie vor stärker als andere Menschen im Westen Deutschlands zu autoritären Positionen und fremdeln auch mit einigen Grundsätzen der Demokratie.

Kretschmer sieht Einheit als vollendet an

Anlässlich des Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung sieht der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) die deutsche Einheit als vollendet an. „Wir haben nach 30 Jahren die Einheit Deutschlands erreicht – in den Köpfen und materiell. Wir können uns jetzt gemeinsamen Zukunftsaufgaben widmen“, sagte Kretschmer in einem gemeinsamen Interview mit der „ Stuttgarter Zeitung“, den „ Stuttgarter Nachrichten“ und der „Freien Presse“ in Chemnitz (Freitag). Sein Kollege Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg sagt: „Wir haben kein Ost-West-Thema mehr.“

