Was macht Georg Milbradt im Leipziger Stadtrat?

Leipzig

Ungewohntes Gesicht am Mittwoch im Leipziger Stadtrat: Die Live-Schalte mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko in der Ratsversammlung verfolgte als Gast vor Ort auch Georg Milbradt (77, CDU). Wie kam es dazu?

Krieg unterbricht die Arbeit

Der frühere sächsische Ministerpräsident (2002 bis 2008) kümmert sich seit fünf Jahren als Sondergesandter der Bundesregierung und der G-7-Staaten um die kommunale Gebietsreform in der Ukraine und hat auch ein Büro in der Hauptstadt Kiew. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie verbrachte er jeden Monat eine Woche in der Ukraine und wollte eigentlich im Februar erneut einreisen, doch dann kam der Krieg.

„Kommunale Selbstverwaltung gestärkt“

Bei seiner Aufgabe sei es um Dezentralisierung gegangen – also um mehr Aufgaben und mehr Geld für die Regionen, sagte Milbradt. „Die kommunale Selbstverwaltung wurde gestärkt.“ Damit seien zunächst Befürchtungen verbunden gewesen, dass so auch separatistische Bewegungen befördert würden. „Das war aber nicht der Fall“, stellte Milbradt fest. „Neben dem Präsidenten sind die Bürgermeister im Land diejenigen, an denen sich die Menschen orientieren.“ Sachsens früherer Regierungschef sieht die ukrainische Gebietsreform, mit der auch Landgemeinden zusammengeschlossen wurden, heute als „einen der großen Erfolge seit der Maidan-Revolution“. Das Vorhaben sei populär und weit fortgeschritten. Was nun daraus werde, könne man erst sagen, wenn der Krieg vorbei ist, so Milbradt. Er hatte den Auftritt des Kiewer Bürgermeisters, mit dem er in den vergangenen Jahren viel zusammen gearbeitet hat, auf Einladung von Oberbürgermeister Burkhardt Jung (SPD) live mitverfolgt.

Georg Milbradt (Mitte), ehemaliger sächsischer Ministerpräsident, im Gespräch mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (rechts) im Plenarsaal des Neuen Rathauses. Links: Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Quelle: Christian Modla

International unterwegs

Und was macht Milbradt sonst so? Neben seinem Engagement für die Ukraine arbeitet der Wahl-Dresdner weiter als Professor für Finanzpolitik an der TU Dresden. Für die Stiftung „Forum of federations“ mit Sitz in Ottawa (Kanada) ist er in mehreren Ländern unterwegs, um dezentrale Verwaltungsstrukturen aufzubauen – unter anderem auf den Philippinen, in Äthiopien, Indien und Pakistan. „Deshalb haben Sie mich in den letzten Jahren auch nicht so viel in Sachsen gesehen“, sagte Milbradt – und grinste.

Von Björn Meine