Was macht der Polizeihubschrauber nachts über Leipzig?

Über der Stadt ist immer wieder das Getöse von Hubschraubern zu hören. Sie fliegen mitten in der Nacht – und häufig sehr tief. Ob Möckern, Leutzsch, Connewitz oder Innenstadt – gefühlt sind die Hubschrauber fast jede Nacht unterwegs. Weil viele Leipziger bei den warmen Temperaturen mit offenen Fenstern schlafen, lässt sich der Lärm kaum ignorieren. Grund für die Flüge: Einsätze der Bundespolizei. Aber warum nur in der Nacht? Eine Nachfrage bei der zuständigen Polizeidirektion in Pirna soll Klarheit schaffen.

„Bodengebundene Kräfte“ sind nicht so effektiv

Die Antwort lässt ein paar Tage auf sich warten. Warum, das erklärt Axel Bernhardt, Sprecher der Bundespolizeidirektion in Pirna. Sie ist für die nächtlichen Flüge zuständig. „Die Einsätze werden jedoch in Berlin koordiniert, außerdem mussten wir auch Informationen von der Polizei Leipzig einholen. Aber es ist uns ein Anliegen und Verpflichtung zugleich, den Wert des Einsatzmittels Polizeihubschrauber zu erläutern und eine größtmögliche Transparenz in der Bevölkerung zu schaffen.“

Die Hubschrauber eignen sich besonders zur Überwachung großer Geländeabschnitte – wie den Bahngleisen. Davon hat die Messestadt genügend. „Bodengebundene Kräfte“, wie sie im Fachjargon der Polizei genannt werden, sind zwar weitaus leiser, aber auch weniger effektiv. Über der Stadt kam es daher allein in diesem Jahr bereits zu fast 100 Flügen, also fast alle zwei Tage einem.

Zahl der Delikte wächst

Dabei fällt in der Statistik auf: Der Schwerpunkt liegt bei bahnpolizeilichen Aufgaben im Einsatz gegen Angriffe auf Fahrausweisautomaten. Die beliebteste Zeit der Täter: 20 Uhr am Abend bis sechs Uhr am Morgen. Auch Kabeldiebe oder Graffiti-Sprayer werden entdeckt. Und es werden immer mehr, wie die Polizeidirektion mitteilt. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres habe man eine Zahl von Delikten registriert, die sich im Vorjahr noch auf ein halbes Jahr verteilte.

Die Hubschrauber der Bundespolizei sind mit einer Wärmebildkamera und einem Hochleistungsscheinwerfer ausgerüstet. Einmal entdeckt, gerät ein Täter nicht so schnell wieder aus dem Blick. In der Regel gehören zwei Piloten sowie ein Systemoperator zur Besatzung.

Langsame Tiefflüge bei Suchaktionen sind besonders laut

Die Hubschrauber kommen von verschiedenen Stützpunkten. Auch bei der Suche nach Personen oder Hindernissen im Gleisbereich kommen sie zum Einsatz – und fliegen dann besonders langsam und besonders tief. Das sorgt für zusätzlichen Lärm.

Offener Brief an Leipzigs Polizeipräsidenten Die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel ( Die Linke) hat sich nach Beschwerden, die sie nach eigener Aussage von zahlreichen Anwohnern wegen der nächtlichen Hubschraubereinsätze erreicht haben, in einem offenen Brief an Leipzigs Polizeipräsidenten Torsten Schultze gewandt und die zunehmenden Einsätze kritisiert. „Bei mir melden sich Menschen, deren Kinder nachts schlafen sollen, um morgens ausgeruht für Kita und Schule zu sein, Erwachsene, die tagsüber mit höchster Konzentration und Präzision arbeiten müssen und teilweise sogar in Schichtarbeit tätig sind, sowie alte Menschen, die nachts altersbedingt sowieso schon kaum zur Ruhe kommen und durch den Hubschrauberlärm zusätzlich am Schlaf gehindert und verunsichert werden“, schreibt sie. Die Auswertung von Kleinen Anfragen, die sie und Enrico Stange (ebenfalls Linke) im Landtag gestellt haben, lasse einen “massiven Anstieg von Hubschraubereinsätzen der Landespolizei“ erkennen. „Waren es etwa im Jahr 2010 noch 58 Hubschraubereinsätze der Polizeidirektion Leipzig (berechnet für das seit 2013 bestehende Gebiet der PD Leipzig), entwickelte sich die Zahl sukzessive nach oben (102 in den Jahren 2015 und 2017 und 105 im Jahr 2019).“ Auch die Einsatzstunden hätten sich seit 2006 nahezu verdoppelt. Bei den Einsatzgründen habe es einen Anstieg bei der Überwachung von Fußballspielen, Versammlungen und Veranstaltungen sowie bei sogenannten Aufklärungsflügen gegeben. „Ich bitte Sie herzlich im Namen zahlreicher entnervter Leipziger Bürger*innen, das momentane Vorgehen beim Einsatz von Hubschraubern einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und eine merkliche Reduzierung der Flüge zu ’Aufklärungszwecken’, wegen Versammlungen oder Bagatelldelikten zu veranlassen“, richtet sich Nagel in dem Schreiben an Schultze. CN

