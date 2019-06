Leipzig

Das Fernstraßen-Bundesamt (FBA) wurde im Oktober 2018 am Leipziger Standort gegründet. Aber was genau macht eigentlich das FBA? Wofür ist es zuständig? Birgit Schenderlein, Leiterin des FBA-Aufbaustabs, präsentiert bei einer Informationsveranstaltung die neue Bundesoberbehörde im Kontext der Autobahn-Reform und erklärt auch, welche Job- und Karriereperspektiven sich bieten. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 18 Uhr im Ratskeller (Lotterstraße 1); sie wird organisiert von der Leipziger Bezirksgruppe des Vereins der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (VSVI). Die Teilnahme ist kostenlos.

Behörde ist noch im Aufbau

Das FBA befindet sich indes immer noch im Aufbau; im Sommer soll es am Leipziger Hauptstandort 41 Mitarbeiter zählen, in knapp zwei Jahren 200 – plus noch einmal 200 in den Außenstellen. Derzeit ist das FBA noch in einem Interim in der Ludwig-Erhard-Straße am Hauptbahnhof untergebracht; langfristig wird der Platz dort nicht reichen, die Behörde sucht noch nach einem geeigneten Standort.

Von bm