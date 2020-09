Was machte die Stasi mit den Toten aus Leipzigs alter Paulinerkirche?

Leipzig

In der alten Paulinerkirche, die bis zum 30. Mai 1968 am Augustusplatz stand, wurden sieben Jahrhunderte lang Leipzigs Honoratioren begraben. Wohlhabende Bürger, Wissenschaftler der Universität, Adlige und Geistliche kamen dort in hochwertiger Kleidunge und mit wertvollen Grabbeilagen in den Untergrund. Doch kurz vor der Sprengung des Gotteshauses verschwand das alles nahezu spurlos. Um den Verbleib der Gebeine zu klären, hat Leipzigs Stadtverwaltung nach einem Vorstoß der AfD-Fraktion im Juli 2018 eine Suche angeordnet. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor: Sie bestätigen, dass vor der Sprengung sechs Tage lang geheimnisvolle Dinge im Untergrund der Kirche abliefen und die Spuren dieser streng geheimen Aktion offenbar professionell beseitigt wurden.

Drei mit Särgen besetzte Gruftgewölbe

Der Auftrag der Stadtverwaltung war vom Leipziger Stadtarchiv an den Historiker und Archäologen Friedemann Meißner vergeben worden. Der 29-jährige Wissenschaftler suchte nicht nur in den 13 Kilometern Archivmaterial des Stadtarchivs monatelang nach Hinweisen, sondern auch in den Akten der Stasi-Unterlagenbehörde und den Aufzeichnungen von Leipziger Friedhöfen. „500 und mehr namhafte Leipziger hatten unter der alten Paulinerkirche ihre letzte Ruhestätte gefunden“, steht jetzt für den Forscher fest. Grobe Schätzungen würden sogar von bis zu 800 Toten ausgehen.

So sah das Uni-Ensemble am Augustusplatz um 1900 aus: links das Augusteum der Universität, rechts die Paulinerkirche, die als Universitätskirche genutzt wurde. Quelle: Clemens Haug Leipzig-Album

Meißner hat auch Belege für mindestens drei mit Särgen besetzte Gruftgewölbe unter dem Fußboden der alten Paulinerkirche gefunden, die rund vier Meter tief in den Untergrund reichten. „Die Toten wurden in der Kirche nach ihrem Rang bestattet“, hat der Experte recherchiert. Die teuersten Grabstätten hätten sich unter dem Chor und dem Altarraum der Kirche befunden; etwas günstiger seien die Begräbnisstätten unter dem Mittelschiff der Kirche und unter den Emporen vergeben worden. Am untersten Ende rangierten die Grüfte unter dem Kreuzgang und die an der äußeren Kirchenmauer.

Zeitplan musste eingehalten werden

„1968 waren sich die Verantwortlichen der Stadt und der lokalen SED-Parteileitung der Bestattungen in der Kirche im vollen Umfang bewusst“, ist Meißner überzeugt und präsentiert erhalten gebliebene Gutachten sowie einen ersten Bergungsplan, die den Entscheidern der Staatspartei SED für die Toten unter der Paulinerkirche schon Monate vor der Sprengung vorgelegt wurden. Darin wurde ihnen empfohlen, vor der Sprengung sämtliche Gebeine und Kulturgüter zu erfassen, sie fachmännisch zu bergen und auf einen anderen Leipziger Friedhof umzubetten. „Die Kosten wurden damals mit 160.125 DDR-Mark beziffert“, so Meißner. Der SED sei diese Summe mit Sicherheit zu hoch gewesen, aber noch schwerer habe gewogen, dass eine solche Bergung die Sprengung um Monate verzögert hätte und damit der in Berlin vorgegebene Zeitplan nicht mehr zu halten gewesen wäre.

Im Inneren war die Paulinerkirche reicht mit Kunstwerken aus sieben Jahrhunderten geschmückt. Quelle: Archiv

Unterlagen darüber, wie das Vorgehen intern abgewogen und welches Szenario gewählt wurde, hat der Wissenschaftler nicht gefunden – ein Indiz dafür, dass der Fall höchste Priorität hatte und alle Dokumente systematisch vernichtet worden sind. Denn einige Zeit zuvor war es in Dresden zu großer Empörung gekommen, als dort die Reste der Sophienkirche ausgebaggert wurden und Leichenteile an Baggerschaufeln hingen. In Leipzig wurden deshalb alle Beteiligten zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet und schwiegen auch noch nach der Wende.

Denkmalpfleger von der Baustelle verwiesen

Berichte von Stasi-IM’s machen aber deutlich, wie der DDR-Geheimdienst in der Paulinerkirche vorging. So wurde zunächst festgestellt, dass die Grüfte „manuell nicht geöffnet werden können“. Auch ein „manuelles Ausschaufeln“ wurde als „zu zeitaufwendig“ eingeschätzt. Deshalb war eine Zeit lang von einer Bergung der Toten „nach der Sprengung“ die Rede. Doch das wurde wieder verworfen und entschieden, vor der Sprengung „das Wichtigste“ zu bergen.

Was das Wichtigste war, entschied auch die Stasi – nicht die Landesdenkmalpfleger, die damals vehement archäologische Untersuchungen forderten. Sie wurden von Sicherheitsleuten kurzerhand von der Baustelle verwiesen.

30. Mai 1968, 10 Uhr: Die Leipziger Universitätskirche St. Pauli wird gesprengt. Quelle: Peter Krebs

Nachweisen lässt sich auch, dass sich die Stasi vom 23. bis zum 29. Mai 1968 sechs volle Tage Zeit nahm, um die Paulinerkirche zu plündern. Ein Zeitzeuge schildert, dass es damals in der Kirche „wie am jüngsten Tag“ ausgesehen hat: Der Fußboden sei im gesamten Kirchenschiff geöffnet und darunter Gruftgewölbe zu jeweils drei Etagen zu sehen gewesen. In der Kirche habe Leichenstaub gelegen und Verwesungsgeruch geherrscht. Es hätten aber auch Leichen herumgelegen, die noch nicht komplett verwest waren. Durch die Gase sei es in einer der Grüfte durch eine Zigarettenkippe zu einer Explosion gekommen. Und am 27. Mai 1968 traf der Bohrer eines Baggers auf einen Zinksarg, entzündete sich und ließ in der Kirche einen Brand ausbrechen.

War Schalck-Golodkowski vor Ort?

Der Zeitzeuge Winfried Krause – einer von nur zweien, die nach der Wende ihr Schweigen brache – gab zu Protokoll, dass damals nur maximal zehn Menschen auf einmal in die Kirche durften. Er habe die Aufgabe gehabt, „die zum Vorschein kommenden Toten auf Schmuckgegenstände und Goldzähne zu untersuchen und anschließend in Kindersärge zu packen und diese zu vernageln“. Unter den Anwesenden sei auch der Wirtschaftsfunktionär Alexander Schalck-Golodkowski gewesen. Dieser habe die anfallenden Schmuckgegenstände geprüft und private Notizen angefertigt. Schalck-Golodkowski hatte zu DDR-Zeiten in der gesamten Republik nach wertvollen Antiquitäten gefahndet und diese in den Westen verkauft, um die Staatskasse der DDR aufzubessern.

Dieser gut 500 Jahre alter Schädel fiel nach der Sprengung der Paulinerkirche von einem Laster, der den Schutt der Paulinerkirche abtransportierte. Ein Passant hob den Schädel auf, später gelangte er zum Leipziger Paulinerverein. Quelle: Dirk Knofe

Historiker Meißner stieß auch auf Belege, nach denen am Ende der sechstägigen Grabschändungen rund 400 Kindersärge in der Kirche standen, die mit den Gebeinen der Toten gefüllt waren. Sie sollen auf einen Traktor mit Anhängern geladen worden sein. „Genau an diesem neuralgischen Punkt versiegen die Quellen“, berichtet Friedemann Meißner. „Und es tauchen plötzlich Aktenstücke auf, die die Erwartungen von Rechercheuren massiv zu durchkreuzen scheinen.“ Ein Dokument negiere das Vorhandensein von Grüften unter dem Kirchenfußboden gänzlich, ein anderes berichte von maximal 20 Toten, und wieder ein anderes beschreibt, dass die Grüfte nur noch mit Bauschutt aus dem 19. Jahrhundert verfüllt gewesen seien. Meißner: Dadurch wird suggeriert, dass mit den Toten würdevoll umgegangen worden sei und es nicht verwunderlich ist, dass sich über deren Verbleib jegliche Spur verliert.

„Aus gutem Grund bewusst vertuscht“

Für den Experten ist es „unvorstellbar“ dass die Kindersärge in der Etzoldschen Sandgrube verbracht wurden, wo später auch der Schutt der gesprengten Paulinerkirche gelandet ist. „Dies hätte den enormen Bergungsaufwand in keiner Weise gerechtfertigt“, sagt er. Das von den SED-Oberen ursprünglich erwogene Einlagern der Särge im Krematorium des Südfriedhofs hält er für plausibler. Allerdings: „Aufgrund der enormen Menge wäre man sicherlich um eine zeitnahe ,Entsorgung’ der Särge bemüht gewesen. In den Krematorienbüchern aus dem Zeitraum Mai 1968 bis Mai 1969 findet sich aber keinerlei Hinweis auf die Einäscherung einer solch großen Menge von Särgen, obwohl dort akribisch Buch geführt wurde.“

Auf der Etzoldschen Sandgrube wurde ein Erinnerungsort eingerichtet. Dort wurden zu DDR-Zeiten die Schuttreste der gesprengten Paulinerkirche verkippt. Quelle: André Kempner

Er geht stattdessen davon aus, dass der Umgang mit den Toten „sicherlich aus gutem Grund bewusst vertuscht worden ist“. Er vermutet, dass die Gebeine gemäß einer ursprünglichen Direktive zum Südfriedhof transportiert worden sind. „Was dort mit ihnen geschah ist unklar“, so Meißner.

