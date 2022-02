Leipzig

Einmal verwendet und ab in den Müll. So passiert es mit Masken, Schnelltests und vielen weiteren Dingen, die seit Pandemiebeginn zu unserem Alltag gehören. Zum einen bedeutet das erst einmal viel zusätzlichen Müll – sowohl im medizinischen als auch im privaten Bereich. Zum anderen stellt sich die Frage: Was passiert eigentlich damit? Schließlich könnte dieser Abfall mitunter gefährlich, weil infektiös, sein. Oder?

Einen großen Unterschied macht, ob der Abfall in Kliniken und Krankenhäusern oder im Privaten anfällt. Beim Hausabfall gilt: Masken, Schnelltests und Co., die im Müll landen, werden pauschal als „nicht gefährlicher“ Abfall eingestuft. In Leipzig und Umgebung gelangt der Inhalt der grauen Tonnen als Restmüll in das Entsorgungszentrum Cröbern, das die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV) betreibt.

„Im Gegensatz zum Abfall der Kliniken, hat der Hausmüll keine hohe Viruslast“, begründet der Geschäftsführer des Standorts, Bernd Beyer, die Einstufung. „Untersuchungen am Anfang der Pandemie ergaben, dass der potentiell belastete Restmüll keine zusätzliche Gefährdung für die Mitarbeiter darstellt“. Infektiöse Gegenstände im Hausmüll habe es auch vor der Pandemie gegeben. „Wir sind schon immer darauf ausgerichtet, sicher zu arbeiten. Unsere Angestellten haben keinen unmittelbaren Kontakt zum Müll“, erklärt Beyer. Bei Reinigungsarbeiten in der Anlage sei auch schon vor Corona nur mit Schutzausrüstung gearbeitet worden.

In der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage Cröbern wird der Abfall sortiert und aufbereitet. Quelle: Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft

Schnelltests können nicht recycelt werden

Fragt sich: Wenn ohnehin nicht differenziert wird, wozu empfiehlt das Umweltbundesamt dann, potenziell belastete Abfälle aus Haushalten in „reißfesten, feuchtigkeits-beständigen und dichten Behältnissen“ zu sammeln? „Die Tüte macht den Müll hygienischer“, erläutert der Chef des Entsorgungszentrums. „Häufig nutzen mehrere Haushalte die gleiche Tonne.“ So sei zum Beispiel ein sicheres Entsorgen und Sammeln der Müllsäcke sichergestellt. Ansonsten beschreitet der benutzte Selbsttest zum Beispiel den gleichen Weg wie der übliche Restmüll, der in Cröbern ankommt: In der sogenannten Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage wird zerkleinert, gesiebt und getrennt.

Seit einem Jahr ist Niclas Mittmann-Weiß Abfallbeauftragter am Leipziger Universitätsklinikum. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Recyceln geht leider nicht, da es ein Stoffgemisch ist“, sagt Beyer zum Beispiel über den viel verwendeten Selbsttest. Der wird stattdessen verbrannt. „Hier wird der Kunststoff zwar nicht wiederverwertet“ erzählt der WEV-Geschäftsführer, „aber es wird Energie gewonnen. Die Anlagen produzieren Wärme und Strom.“

Für 2021 verzeichnete das Entsorgungszentrum Cröbern ein geradezu winziges Plus von 1,7 Prozent mehr Restabfall im Vergleich zu den Jahren vor Pandemiebeginn. „Keine großen Steigerungen“ nennt das der Geschäftsführer. Das scheint die Abfallwirtschaft also schonmal nicht aus den Fugen zu bringen.

Mehr Sondermüll in Kliniken

Etwas anders sieht das bei Kliniken und Krankenhäusern aus. 2019 entstanden im Uniklinikum Leipzig ungefähr 1755 Tonnen Sondermüll, im ersten Pandemie-Jahr kletterte der Wert auf etwa 2000 Tonnen. Die Angaben für 2021 stehen noch nicht final fest, so gab es das Uniklinikum bekannt. Man erwarte jedoch wieder eine ähnlich hohe Jahresbilanz. Der sogenannte Sondermüll umfasst eine ganze Reihe an klinischen Abfällen. Aber eben auch den mit Covid-19 kontaminierten Müll. Dass die Sondermüllmassen ausgerechnet seit Pandemiebeginn so stark gestiegen sind, dürfte kein Zufall sein.

Niclas Mittmann-Weiß ist einer von zwei Abfallbeauftragten an der Leipziger Uniklinik, seine Aufgabe ist die Überwachung der Abfallströme bis hin zur Entsorgung. „Man muss das differenziert betrachten“, sagt der 31-Jährige. „Während der Pandemie sind viele Operationen ausgefallen, stattdessen kam einiges hinzu durch die Versorgung der Corona-Patienten.“ Nennenswert sei aber vor allem die Persönliche Schutzausrüstung (PSA), die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werde. Dazu zählen zum Beispiel Kittel, Mundschutz und Handschuhe. „Das ist wirklich mehr geworden“, so der Abfallexperte.

Ein fahrender Roboter transportiert die Abfallbehälter im Keller des Uniklinikums von A nach B. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Samt Behältnis verbrannt

Ein Gegenstand gilt dann als infektiös und wird somit als „gefährlicher“ Müll eingestuft, sobald er Kontakt zu einem Keim oder Erreger hatte, der eine Infektionskrankheit auslösen könnte. Dann gehört er in die Sonderabfalltonne. „Diese Behälter haben einen speziellen Klebemechanismus. Einmal verschlossen, gehen sie nicht mehr auf“, berichtet Mittmann-Weiß. „Falls während des Transports mal etwas umkippt“, erklärt er.

Einmal verschlossen, gehen die Sonderabfallbehälter wegen eines speziellen Klebemechanismus nicht mehr auf. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

In einem Aufzug fahren die Tonnen in den Keller des Klinikums, von dort aus übernimmt ein fahrender Roboter. Vollautomatisch bringt das Gefährt die Tonnen zu einer Sammelstelle, den sogenannten Wirtschaftshof. Zweimal in der Woche wird der gesammelte Sondermüll dort von einem Fachbetrieb mit entsprechendem Zertifikat abgeholt. Das Ziel: „Der Sondermüll wird samt Behältnis verbrannt“, so der Abfallbeauftragte Mittmann-Weiß. Eine Wiederverwertung sei nicht im Sinne des Infektionsschutzes.

Von Friederike Pick