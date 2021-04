Was steckt hinter dem Hype um „Royal Donuts“ in Leipzig?

Leipzig

Für die süßen Kalorienbomben haben Lina und Tim sogar eine Anreise aus Magdeburg auf sich genommen. Jetzt möchten sie zuschlagen – die Fahrt soll sich schließlich lohnen. Seit mehr als zwei Monaten verkauft Royal Donuts in Leipzig. Die Kette wirbt mit Gebäck, das sich von der Masse abheben soll. Schon zur Neueröffnung konnte das Geschäft mit kolossalen Menschenschlangen in der Ritterstraße reichlich Aufmerksamkeit erzeugen. Und auch heute scheint der Donut-Euphorie noch immer keine Luft auszugehen.

Dabei werden stolze Summen in Kauf genommen: Ein junges Paar aus Riesa verlässt das Geschäft mit einem Einkauf im Wert von 90 Euro. Der Großteil der wartenden Menschen, mit denen die LVZ sprach, habe über die sozialen Medien vom Donut-Hype erfahren. Erik Maier, Juniorprofessor für Handels- und Multi-Channel-Management an der HHL, hat für die LVZ bereits den medialen Auf- und Abstieg des „Russen-Aldis“ analysiert – im Falle des Donut-Geschäfts erkennt er Parallelen: „Ähnlich wie beim Russen-Aldi ist es die mediale Aufmerksamkeit, die eine Rolle spielt“, erläutert er. Maier erkennt „selbstverstärkende Effekte im Social-Media-Kontext“. Das heißt: Ist ein gewisses mediales Interesse erst einmal vorhanden, führt das zu einer konstanten Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken.

Das besondere Produkt für die Selbstdarstellung

Dem Experten zufolge weiß das Unternehmen, diesen Effekt für sich zu nutzen. Royal Donuts ist auf diversen Plattformen aktiv. Vor allem junge Menschen kommen zum Einkauf vorbei. „In der Altersgruppe sind die sozialen Medien sehr relevant. Bei einem vorzeigbaren Produkt funktioniert das sehr gut – wenn man etwas Cooles macht, was andere auch schon gemacht haben“, sagt Maier. Neben dem Selbsterhalt erfülle der Konsum noch eine ganz andere Funktion: „Ich stelle dar, wer ich gern sein möchte – ob es der Porsche, das Gucci-Täschchen oder eben der Donut ist.“

Er sieht zwei weitere Gründe für das prosperierende Geschäft: In Pandemie-Zeiten suchten die Menschen nach dem „kleinen Luxus“– es mangelt schließlich an Alternativen. Ebenso seien Andrang- und Mitläufereffekte von Bedeutung. „Wenn viele Menschen vor der Tür stehen, wird das häufig als Qualitätskriterium diskutiert. In dem Kontext fragen sich Konsumenten: Verpasse ich etwas, wenn ich nicht probiert habe?“

Knappheit kann Produkte attraktiver machen

Inhaber Denis Ledea hat selbst nicht damit gerechnet, dass die Nachfrage auch zwei Monate später noch so gigantisch ist. Er räumt ein: „Die Donuts sind natürlich Instagram-tauglich.“ So kommt es vor, dass sogar schon vor Ladenschluss alle Produkte restlos vergriffen sind. „Wenn wir mehr produzieren würden, müssten wir bis 21 Uhr öffnen“, sagt er. „Wir müssen natürlich auch kalkulieren. Sonst haben wir am Ende zu viel übrig.“

Ein Mangel kann allerdings auch die Attraktivität eines Produkts steigern, wie Erik Maier von der HHL betont. „Dadurch, dass es etwas weniger vorhanden ist, wird es attraktiver und der Preis kann höher angesetzt werden“, erklärt er. In der Ökonomie ist von Strategien der künstlichen Verknappung die Rede. Eine solche möchte er dem Donut-Geschäft allerdings nicht attestieren, die mögliche Knappheit führt er auf interne Produktionsabläufe zurück.

Doch hat der Donut-Hype die Chance, zum Dauerphänomen zu werden? Als der Russen-Aldi angekündigt hat, den deutschen Markt erobern zu wollen, hatte Maier die Euphorie bereits gedämpft – der Newcomer konnte sich tatsächlich nicht als Konkurrent in der Lebensmittellandschaft etablieren. Und bei Royal Donuts? „Ich vermute, dass es im Sommer ruhiger wird. Dann ist es wahrscheinlich auch wieder möglich, andere Dinge zu machen.“

