Was tut die Stadt Leipzig gegen das Fahrrad-Chaos am Hauptbahnhof? 

Leipzig

Leipzig braucht mehr Radparkplätze – vor allem rund um den Hauptbahnhof gibt es an vielen Tagen Engpässe. Die bestehenden Flächen reichen nicht aus; mancher kettet sein Gefährt aus der Not ans Treppengeländer, zum Teil entstehen chaotische Situationen. Das Problem ist bei der Stadt seit Jahren bekannt.

Wie gut man in Leipzig Radfahren kann: Es braucht den großen Wurf

Ein paar Bügel mehr reichen nicht, eigentlich braucht es einen großen Wurf – eine Fahrradgarage zum Beispiel, wie sie viele andere Städte an ihrem Bahnhof schon haben. Michael Jana, Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, hatte vor knapp einem Jahr erklärt, es gebe Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über 200 bis 300 weitere Stellplätze, die auf der Westseite am Querbahnsteig entstehen sollen. Und der Behördenchef kündigte eine Machbarkeitsstudie an, die ausloten soll, wie am Hauptbahnhof ein Fahrradparkhaus entstehen kann.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

300 neue Plätze bis Ende dieses Jahres

Die bis zu 300 zusätzlichen Abstellmöglichkeiten sollen bis Ende dieses Jahres entstehen, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt jetzt auf LVZ-Nachfrage mit. Die Plätze seien zwar unbewacht, aber qualitativ hochwertig. So könne man „dem offensichtlichen Problem des Platzmangels zumindest in Teilen“ entgegen wirken, so die Behörde.

Parkhaus-Pläne noch nicht weit gediehen

Noch ganz am Anfang stehen hingegen die Planungen für ein Radparkhaus. Wo genau ein solches Angebot entstehen und wann der Bau starten könnte, wie hoch die Kosten sind, wer die Einrichtung ab wann betreibt und welche Kosten für Nutzer entstehen – zu all diesen Fragen kann die Stadt derzeit noch keine Antwort geben. Denn: Die Machbarkeitsstudie wurde noch nicht in Auftrag gegeben. Sie sei jedoch in der „Mobilitätsstrategie Leipzig 2030“ verankert, ihre Beauftragung geplant.

Ziel: Mehrere tausend geschützte Abstellmöglichkeiten

„Das Fahrradparkhaus soll nach jetziger Vorstellung mehrere tausend geschützte Abstellmöglichkeiten bieten“, gibt das Verkehrs- und Tiefbauamt als Ziel aus. Die Rede war bislang von Flächen für rund 2000 Räder. Im Rahmen der Planung will die Stadt auch Parkhäuser in anderen Städten in den Blick nehmen, für die Finanzierung Fördermöglichkeiten bei Bund und Land ausloten. „Wir gehen aktuell davon aus, dass es unterschiedliche Angebote für verschiedene Interessengruppen geben wird – also zur tage-, wochen-, monats- oder jahresweisen Nutzung“, so die Stadt. Auch die Integration weiterer Services rund um das Fahrrad sei vorstellbar.

Garage bräuchte attraktive Flächen

Im Vorfeld der Machbarkeitsstudie soll es eine Werkstattveranstaltung mit Interessenvertretern und Politik geben, bei der die erste inhaltliche Weichen gestellt werden. Besondere Herausforderung: Die Flächen im direkten Umfeld sind sehr begehrt. Für eine Radgarage wäre aber mehrere jener attraktiven Quadratmeter nötig, damit der Umstieg in die Bahn möglichst einfach wird...

Von Björn Meine