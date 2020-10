Leipzig

Der von der Corona-Krise getroffene schwedische Modehändler Hennes & Mauritz ( H&M) will sein Filialnetz ausdünnen. Im kommenden Jahr soll die Zahl der Geschäfte weltweit um rund 250 schrumpfen, gab das Unternehmen am 1. Oktober bekannt. Zu dem 1947 gegründeten Unternehmen gehören 5000 Filialen in 63 Ländern. In Deutschland sind es nach Angaben einer H&M-Sprecherin 457.

Welche Filialen in Deutschland betroffen sein werden, wollte der Konzern nicht mitteilen. Bei den 250 Schließ-Kandidaten handele es sich um „eine Zahl auf aggregierter Ebene für die gesamte H&M Group weltweit, und wir können Ihnen leider keine spezifischen Angaben für den deutschen Markt machen“, erklärte eine Sprechern auf LVZ-Nachfrage. „Schließungen sind Teil unserer kontinuierlichen Optimierung des Store-Portfolios und das ist natürlich von Markt zu Markt unterschiedlich.“

Anzeige

Größte Leipziger Filiale zieht im Sommer 2021 um

In Leipzig bleibt es in jedem Fall bei dem geplanten Umzug des großen H&M-Stores in der Petersstraße 1. Wie die LVZ bereits im Juli exklusiv berichtet hatte, soll diese Filiale bis zum Sommer 2021 auf eine ebenfalls rund 3000 Quadratmeter große Fläche im Petershof (bekannt durch das frühere Kino „Capitol“) verlegt werden. Die Baugenehmigung dafür liegt vor und der Ausbau im Petershof läuft bereits, bekräftigte am Donnerstag die Eigentümergesellschaft des Petershofes.

Tochter-Label wie Weekday, COS, Monki präsent

Darüber hinaus betreibt der schwedische Textilriese in den Leipziger „Höfen am Brühl“ und im Paunsdorf Center (P.C.) H&M-Stores, weitere Modeläden in der Hainstraße unter dem Label Weekday, im Handelshof an der Grimmaischen Straße unter dem Label COS und in den Höfen am Brühl unter dem Label Monki. Weitere Filialen finden sich im Einkaufspark Nova Eventis an der Autobahn 9 und in Halle/Saale.

In Sachsen ist allein die Stamm-Marke H&M viermal in Dresden und dreimal in Chemnitz vertreten, außerdem in Hoyerswerda, Görlitz, Zwickau und Plauen präsent. Immobilien-Fachleute gehen davon aus, dass mögliche Schließungen natürlich stets mit dem Umsatz bei den potenziellen Kandidaten und mit der Laufzeit des jeweiligen Mietvertrages abgeglichen werden. Gut laufende Standorte wären demnach keinesfalls betroffen.

Erholung von Corona-Krise setzt sich fort

In den vergangenen Monaten setzte sich zudem die Erholung des Mutterkonzerns von der Corona-Krise fort. Wie bereits bekannt, war dem Einzelhändler im Sommerquartal die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, nachdem H&M in dem besonders von der Pandemie betroffenen zweiten Quartal Verluste geschrieben hatte. Allerdings sind noch immer 166 Filialen weltweit wegen der Corona-Auswirkungen geschlossen.

„Obwohl die Herausforderungen an uns noch bei weitem nicht vorbei sind, dürfte das Schlimmste hinter uns liegen“, sagte Konzernchefin Helena Helmersson am Donnerstag. Insbesondere im Online-Geschäft verzeichne man ein profitables Wachstum.

Gewinn auf 1,82 Milliarden Kronen halbiert

Die Pandemie hatte aber auch das dritte Quartal 2020 noch stark belastet. Der Konzern setzte 50,9 Milliarden schwedische Kronen (rund 4,83 Milliarden Euro) um, gerechnet in den jeweiligen Länderwährungen war das ein Rückgang von 16 Prozent. Nach Steuern hat sich der Gewinn auf 1,82 Milliarden Kronen mehr als halbiert.

Von Andreas Dunte und Jens Rometsch