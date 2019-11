Was wird aus Leipzigs erstem Zukunftsschutzgebiet?

Leipzig

Es war ein warmer Spätsommertag, als Leipzig sein erstes Zukunftsschutzgebiet bekam. Hunderte Anwohner aus Volkmarsdorf hatten im September eine „Grüne Parade“ durch den Stadtteil absolviert. Sie sammelten dabei Wünsche für eine zwei Hektar große Bahnbrache, die sich zwischen der Mariannen- und Schultze-Delitzsch-Straße befindet. Einigkeit herrschte, dass dort ein Stadtteilpark mit vielfältiger Nutzung entstehen soll.

Ausgleichsfläche für Leipzigs City-Tunnel

Doch die Sache ist etwas kompliziert. Zum Beispiel kann beim größten Teil der Fläche gar nicht mehr von einer Brache gesprochen werden. Die Eigentümerin Deutsche Bahn AG hat dort in den letzten drei Jahren Flächen entsiegelt, etwa 40 hochstämmige und Hunderte noch winzige Bäume gepflanzt – als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau des Leipziger City-Tunnels. Demnach muss sie die Gehölze nun 25 Jahre lang pflegen.

Diese Bahnfläche in Volkmarsdorf wurde von Anwohnern zum Zukunftsschutzgebiet erklärt. Quelle: privat

„Auch im Leipziger Osten werden die Freiräume knapp“, sagt Ariane Jedlitschka vom Verein Helden wider Willen. Gemeinsam mit dem Gemeinschaftsgarten Querbeet, dem Pöge-Haus und weiteren Unterstützern hat dieser Verein einen Planungs- und Beteiligungsprozess von unten angestoßen, der alle Einwohner des Quartiers einbeziehen soll. Angesichts der wenigen Grünflächen und hohen Bevölkerungsdichte in den angrenzenden Vierteln sei ein Park für Kinder und Erwachsene dringend nötig. „Dennoch wurden die Planungen für den Stadtteilpark durch die Stadtverwaltung nicht vorangetrieben. Im Gegenteil: Aktuell droht ein Verkauf von Teilen der Brachfläche an Investoren.“

Stadtfarm, Garten und Spielplatz gefährdet

Die kleine Stadtfarm mit einem Pferd, Ziegen und Ponys am Torgauer Platz habe schon Bauplänen für ein Hotel weichen müssen. Dem Gemeinschaftsgarten Querbeet an der Neustädter Straße bleibe wahrscheinlich nur eine Gnadenfrist bis Ende 2019. Auch der Bauspielplatz Ost auf einer LWB-Fläche in der Ludwigstraße sei nicht dauerhaft gesichert, zudem ohne Strom und Wasser, zählt Jedlitschka auf.

Mitmachforum am 3. Dezember Die Wunschproduktion für den neuen Bürgerpark in Volkmarsdorf wird am 3. Dezember fortgesetzt. Im Informationszentrum Eisenbahnstraße (IC-E) steigt dann ab 18 Uhr das nächste Mitmachforum Leipziger Osten. Im Anschluss ist die Eröffnung des „Zukunftslabors East Park Fiction“ – einer Ausstellung zu dem Projekt – vorgesehen. Gegen 22 Uhr folgt noch eine Sternschnuppenwanderung. Mehr Infos unter https://www.honoraryhotel.net/park-der-vielen.html

Folglich reiche es bei weitem nicht, wenn auf einem Teil des Bahn-Areals irgendwann ein Wald wächst und Investoren auf den übrigen Flächen Gebäude hochziehen. Die Stadt müsse das Gelände schleunigst für die Entwicklung eines Bürgerparks sichern. Und die Einwohner sowie Initiativen vor Ort intensiv in die Planungen einbeziehen. „Dafür steht das Zukunftsschutzgebiet, das wir im September ausgerufen und mit einem Schild markiert hatten.“

Thema in nächster Ratsversammlung

Planungsrechtlich wäre es nicht einfach, aber möglich, die ökologischen Ausgleichsflächen entsprechend umzuwidmen, heißt es im Rathaus. Zwei Petitionen zu dem Thema wurden dort in den letzten Wochen eingereicht. Grüne und Linke haben es zudem auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung gebracht.

Wagenplätze bestehen seit fünf Jahren

Dabei ist das alles eigentlich ein alter Hut. Bereits 2010 hatte der Stadtrat beschlossen, für das Gelände den Bebauungsplan „ Stadtteilpark Volkmarsdorf und Umfeld“ aufzustellen. Daraufhin bot die Bahn AG der Kommune mehrfach an, ihr das ganze Gelände zum Schnäppchenpreis zu überlassen.

Doch das Rathaus lehnte das letztlich ab, weil sich 2014 auf zwei Gewerbe-Teilflächen Wagenplätze angesiedelt hatten. Einer davon – namens Rhizomia – befindet sich seitdem direkt über einem alten Minol-Tanklager nahe der Benningsenstraße. Die andere Gruppe – namens Trailermoon – veränderte auf Wunsch der Bahn mehrfach ihren Standort. Seit Anfang 2019 läuft ein Mediationsverfahren von Wagenplatz-Bewohnern mit der Eigentümerin. Letztere schrieb beide Flächen dennoch im Sommer zum Verkauf aus.

Stadt beteiligt sich an Bieter-Verfahren

Weil Leipzigs Immobilienmarkt inzwischen brummt, geht es nicht mehr nur um symbolische Preise. Nach LVZ-Informationen hat die Stadt Gebote für beide Gewerbeflächen eingereicht. Da auch Privatinteressenten bieten konnten, ist der Ausgang ungewiss. Zumindest von Trailermoon soll es ebenfalls ein Kauf-Angebot geben. Über die Ausgleichsflächen verhandelt die Bahn exklusiv mit der Stadt.

Laut einem Ratsbeschluss vom Februar 2018 sollte das Liegenschaftsamt die Flächen längst erworben haben. Dort versichert Referent Robert Staacke: „Wir arbeiten daran, den Beschluss umzusetzen.“

Von Jens Rometsch