„No cops, No Nazis“ - Was wird aus dem Antifa-Graffito am Connewitzer Kreuz?

Seit Jahren liefern sich Leipzigs Stadtverwaltung und Antifa ein Katz- und Maus-Spiel um Leipzigs berühmtestes Graffito. Jetzt haben Stadträte einen Vorschlag unterbreitet, der das Tauziehen um das Propaganda-Werk am Connewitzer Kreuz beenden könnte.