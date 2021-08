Leipzig

Familien aus Leipzig und Umgebung können in den Ferien unbesorgt Badefreuden genießen – vor allem, wenn sie in Seen abtauchen, die als EU-Badegewässer eingestuft sind. Die Wasserqualität ist dort sehr gut. Mehr Vorsicht geboten ist an einigen Talsperren und Speicherbecken, die keine EU-Badegewässer sind. Dort kommt es derzeit zur verstärkten Entwicklung von Blaualgen. Aktuell warnt die Stadt Leipzig vor Blaualgen (Cyanobakterien) im Auensee: Menschen sollen den Kontakt mit dem Wasser vermeiden und auch ihre Hunde und andere warmblütige Tiere davor schützen.

Übelkeit und Hautreizungen möglich

Hauptgrund für das Blaualgen-Wachstum im Auensee ist ein hoher Nährstoffgehalt des Wassers. Auch hohe Lichtintensität und milde Wassertemperaturen wirken in stehenden Gewässern begünstigend. Das Wasser sieht dann meist intensiv grünlich bis bläulich aus. Zeitweilig erscheinen Schlieren oder Teppiche an der Oberfläche. In geringen Mengen kommen Blaualgen in fast jedem Gewässer vor. Problematisch wird es, wenn sie sich massenhaft vermehren. Dann können sich Giftstoffe bilden, die Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln auf der Haut verursachen können.

EU-Badegewässer werden regelmäßig überwacht

Die Qualität der EU-Badegewässer wird während der gesamten Badesaison durch die Gesundheitsämter überwacht und beprobt. In der Regel werden fünf Wasserproben entnommen, eine kurz vor Beginn der Badesaison sowie vier weitere während der Hochzeit. Das ist der aktuelle Stand:

Cospudener See, Kulkwitzer See: keine Gefahr von Blaualgen und sonstigen Algen

Albrechtshainer See, Ammelshainer See: keine Anhaltspunkte für eine Massenentwicklung von Blaualgen. Es muss jedoch mit Massenvermehrung von Makrophyten (Pflanzen, die im Wasser wachsen und mit dem bloßen Auge wahrgenommen werden können) und sonstigen Algen gerechnet werden.

Markkleeberger See, Naunhofer See, Harthsee, Kiesgrube Eilenburg:keine Gefahr der Massenentwicklung von Blaualgen, Makrophyten und sonstigen Algen.

Kiesgrube Luppa:keine Gefährdung durch Blaualgen, die Gefahr der Massenvermehrung von Makrophyten und sonstigen Algen ist gering.

Verstärkt Blaualgen in Talsperren und Speicherbecken

Anders sieht es aus in Gewässern, die keine EU-Badegewässer sind. In einigen Stauanlagen der Landestalsperrenverwaltung wurden bereits Mitte Juli verstärkt Blaualgen gemeldet. Erfahrungsgemäß breiten sie sich im Laufe des Sommers noch weiter aus.

Vermehrt Blaualgen gibt es derzeit in folgenden Gewässern:

Landkreis Leipzig: Talsperren Rötha, Göttwitzsee und Schömbach (teilweise Altenburger Land), Speicherbecken Lobstädt und Witznitz

Landkreis Mittelsachsen: Talsperre Baderitz, Unterer Großhartmannsdorfer Teich

Landkreis Nordsachsen: Talsperren Döllnitzsee (Landkreis Leipzig und Nordsachsen), Horstsee, Schadebach II, Großer Teich Torgau

Bei Personen mit sensibler Haut kann der Wasserkontakt Hautreizungen verursachen. Das Wasser sollte nicht verschluckt werden. Generell sollte bei einer intensiven Grünfärbung des Wassers, bei geringen Sichttiefen unter einem Meter oder bei Algenteppichen im Uferbereich vorsorglich auf das Baden verzichtet werden.

Von Kerstin Decker