Leipzig

Auf dem Leipziger Martin-Luther-Ring ist am Montag eine Wasserleitung geplatzt. Das teilten die Leipziger Wasserwerke mit. Demnach sind die etwa 100 Jahre alten Rohre zwischen Altem Amtshof und Rudolphstraße geborsten. Die Reparatur wird voraussichtlich die ganze Woche über dauern und erst am Freitag beendet sein. In der Zeit wird ein der beiden Fahrspuren für den Verkehr gesperrt.

