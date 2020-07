Am Montag ist in der Käthe-Kollwitz-Straße eine fast 120 Jahre alte Trinkwasserleitung geplatzt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich noch bis nächste Woche andauern.

Zu einem Wasserrohrbruch kam es am Montag (20.07.2020) in der Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig. Quelle: NEWS5