Wasserschäden fingiert und Allianz abgezockt: Leipziger Landgericht rollt Fall erneut auf

Leipzig

Es geht um Versicherungsbetrug in Millionenhöhe, um vorgetäuschte Wasserschäden und ausgeklügelte Abzocke: In einem Mammutverfahren am Landgericht Leipzig gab es jetzt erneut ein Urteil. Der Fall musste noch einmal aufgerollt werden, nachdem der Bundesgerichtshof (BGH) eine erste Entscheidung der Leipziger Richter aufgehoben hatte. Beschuldigt sind Alexander N. (55), der von 1992 bis 2009 als Schadenregulierer im Außendienst für die Allianz tätig war, und Thomas G. (45), der mit ihm gemeinsame Sache gemacht hat.

Schwindel durch anonymen Tipp aufgeflogen

Das Geschäftsmodell mit dem die Allianz zwischen 2007 und 2009 um rund 1,2 Million Euro geprellt wurde: Alexander N. täuschte mit Wissen von Versicherungsnehmern in Leipzig und Umgebung hauptsächlich Wasserschäden auf deren Grundstücken vor und stellte Schecks für die Reparaturkosten aus. Das von der Versicherung gezahlte Geld teilte man sich. Zuweilen wurden in Häusern, die ohnehin vor der Rekonstruktion standen, bewusst Schäden verursacht. Beteiligt waren auch verschiedene Handwerker, während Mitangeklagter Thomas G. nach Aktenlage diverse Versicherte vermittelte. Durch einen anonymen Tipp flog der Schwindel auf, 2011 durchsuchten Ermittler mehr als 30 Objekte, 2015 wurde schließlich Anklage erhoben.

In einem ersten Prozess war Alexander N. 2019 wegen Untreue in 42 Fällen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und rund 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden, Thomas G. (45) erhielt wegen 18-facher Beihilfe 22 Monate Haft auf Bewährung und sollte rund 2500 Euro Strafe zahlen. Weil die Staatsanwaltschaft beide Beschuldigte hinter Gitter bringen wollte, ging sie beim BGH gegen das Urteil in Revision.

Keine erneute Revision

Tatsächlich kassierte die oberste Instanz im Mai 2020 die Entscheidung des Landgerichts. Allerdings nur zum Teil: Während der Schuldspruch rechtskräftig ist, monierte der BGH die Verhängung der Geld- neben einer Freiheitsstrafe. Dies sei nicht ausreichend begründet worden. Daher ging es bei der Wiederauflage des Prozesses in Leipzig lediglich um die Höhe der Strafen. Weil Alexander N. krankheitsbedingt fehlte, trennte die 5. Strafkammer dessen Verfahren ab. Einen neuen Termin für diese Verhandlung gibt es nach Gerichtsangaben noch nicht.

Thomas G. wurde hingegen, wie schon im ersten Prozess, zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht folgte damit dem Antrag von Verteidiger Mario Thomas. Die Staatsanwaltschaft wollte hingegen den Angeklagten erneut ins Gefängnis bringen: Zwei Jahre und elf Monate Freiheitsstrafe forderte die Anklagebehörde. Allerdings legte sie diesmal nach Informationen des Gerichts keine Revision gegen das milde Urteil ein. Zusätzlich muss Thomas G. innerhalb der nächsten fünf Monate 5000 Euro zahlen. Im Unterschied zum ersten Urteil handelt es sich diesmal allerdings um keine zusätzliche Strafe, sondern um eine Auflage im Rahmen der Bewährung.

Von Frank Döring