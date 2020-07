Wasserspende hilft: Leipzigs Pflanzen und Bäume leiden unter Trockenheit

Leipzig

Auch in diesem Jahr leiden die Bäume im Stadtgebiet unter anhaltender Trockenheit. Die Stadtreinigung gießt deswegen bereits seit Mai dieses Jahres die rund 8300 Bäume, die in den vergangenen zehn Jahren in Leipzig gepflanzt wurden, erklärt Rüdiger Dittmar, Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer in einer Mitteilung.

Obwohl die Bewässerung der Pflanzen durch die Stadtreinigung sichergestellt sei, können Anwohner mit einer Wasserspende zusätzlich helfen. Insbesondere junge Bäume profitieren von zwei zusätzlichen Eimern Wasser am Tag, erklärt Dittmar: „So lockert sich die Erde und das Wasser gelangt bis zu den Wurzeln“.

Aber auch alten Bäumen kann mit einer Wasserspende geholfen werden. Ihr Wasserbedarf ist sehr hoch, weil das große und verzweigte Wurzelsystem über die Baumscheibe kaum wirksam erreicht wird.

Die extreme Trockenheit in den tiefliegenden Bodenschichten schwächt die Bäume und erleichtert somit deren Befall mit Krankheiten und Schaderregern. Die Anzahl abgestorbener Bäume steigt ebenso weiter an wie die Anzahl daraus resultierenden Fällungen. Als Reaktion auf die anhaltende Trockenheit hat die Stadt in der Vergangenheit verstärkt Baumarten wie Feld-Ahorne, Robinien oder Stiel-Eichen gepflanzt, die hitzebeständiger sind, erklärt Dittmar.

Von ebu