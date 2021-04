Leipzig

Auch in diesem Jahr wird es wohl kein Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig geben. Die Veranstalter gehen von einer Absage des Festivals aus – in gewohnter Form wird das WGT das zweite Jahr in Folge pandemiebedingt nicht stattfinden können. An der Möglichkeit einer kleineren, coronakonformen Variante am Pfingstwochenende halten die Organisatoren aber weiterhin fest.

„Im großen Stil wird das WGT leider nicht stattfinden können“, bestätigte Sprecher Cornelius Brach am Mittwoch auf Anfrage der LVZ. In den letzten Wochen und Monaten seien unterschiedliche Konzepte erarbeitet worden, um ein WGT mit entsprechenden Einlass-, Hygiene- und Sicherheitskonzepten stattfinden zu lassen, hieß es in einem zunächst auf Facebook und später auf der Veranstaltungs-Homepage veröffentlichten Statement.

Doch die aktuelle Corona-Lage und die vom Bund beschlossene Notbremse lassen Kulturveranstaltungen, zumal dieser Größenordnung, in weite Ferne rücken. Es sehe derzeit so aus, „als wären alle Kulturveranstaltungen, welcher Größe und Ausrichtung auch immer, für uns im Besonderen natürlich das WGT, untersagt“, so die Organisatoren.

Schon 2020 musste das Festival abgesagt werden

Bereits im letzen Jahr musste das Treffen der schwarzen Szene, zu dem seit 1992 jährlich bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher in die Messestadt kommen, wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nach langem Hin und Her erfolgte die offizielle Absage erst verhältnismäßig spät.

In diesem Jahr erwägen die Veranstalter rund drei Wochen vor dem geplanten Festivaltermin am 21. bis 24. Mai die Möglichkeit eines WGT in abgespeckter Form. Eine offizielle Absage gibt es noch nicht. „Wir halten uns selbstverständlich weiterhin die Option der Durchführung einer Veranstaltung zu Pfingsten, wie auch immer geartet, offen. Wahrscheinlich ist aber auch, dass die Rahmenbedingungen nicht denen eines althergebrachten WGTs entsprechen werden können“, so die Veranstalter.

„Wenn sich kurzfristig Lockerungen ergeben sollten“ betont WGT-Sprecher Cornelius Brach, „wären auch mehrere kleine Veranstaltungen am Pfingstwochenende denkbar“. Doch das sei angesichts der dynamischen Corona-Lage „reine Spekulation“. Innerhalb der nächsten zwei Wochen müssten sich dazu die Auflagen für Veranstaltungen gravierend ändern. Wann mit einer offiziellen Absage seitens der Veranstalter zu rechnen sei, konnte der Sprecher noch nicht mitteilten.

Tickets behalten Gültigkeit oder können zurück gegeben werden

Gleichzeitig wird auf der WGT-Homepage über eine mögliche Ticket-Rückgabe informiert. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit auch für das nächste Jahr, können aber ebenso zurückgegeben werden.

In der Szene waren die Reaktionen auf die Quasi-Absage größtenteils verständnisvoll. Viele User kommentierten in den sozialen Medien, dass sie ein solches Statement erwartet hätten. „Danke für die zu erwartende Information“, schrieb etwa eine Userin auf Facebook. „Wirklich schade, aber nachvollziehbar“, eine andere. Was bleibt ist die Vorfreude auf 2022 – auch bei den Veranstaltern.

Von Lilly Günthner