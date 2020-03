Weber Dance Company überzeugt im Lofft – und kommt bald wieder

Leipzig

Man kann nicht nur etwa in den Mai tanzen, sondern auch in ein Gemeinschaftgefüge mit echtem Gemeinschaftssinn. Das versucht jetzt die Sebastian Weber Dance Company zu beweisen – mit „Folk Fiction“, ihrer neuen Produktion, gefördert vom Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes und dem Kulturamt der Stadt Leipzig und entstanden in Kooperation mit dem Theater Koblenz und dem Leipziger Lofft. Dort war die Inszenierung am vergangenen Wochenende zu erleben.

Eine Inszenierung, die sich erklärtermaßen daran versucht,eine „eigene Vision einer kollektiven Identität“ in einer „imaginierten Folklore real werden“ zu lassen. Ein Ansinnen, das man als Reaktion lesen darf auf all die ab- und ausgrenzenden Separationsreflexe von Grüppchen, Gruppen und Nationen, die momentan grassieren. Und die freilich ihrerseits auch als Reaktion auf den Mahlstrom der Globalisierung interpretierbar sind; auf dieses so vage wie nagende Gefühl eines Identitätsverlustes, der damit einhergeht.

Mit Beherztheit und Energie

Vage und nagend ist in „Folk Fiction“ nichts. Denn über die komplexe und ja auch ambivalente Gemengelage, die sich bei diesem Thema als echt weites Feld auftut, wird hier mit Beherztheit und Energie hinweg getanzt. Und münzte man das, was Weber und Company dabei choreografisch erschaffen haben, bloß dezidiert auf deren selbstgesetztes Ziel (Vision kollektiver Identität samt imaginärer Folklore), offeriert sich die Inszenierung inhaltlich als kaum mehr denn ein Ethno-a-Go-Go, als Fair-Trade-Weltladen-Folklore betont weltoffener Progressivität in Steppschuhen.

Natürlich bietet das allerlei Momente, in denen sich aufs Beste tänzerisch illustriert, was inhaltlich gemeint ist. Man hat sich etwas gedacht beim Erarbeiten der Choreografie, und das sieht man ihr an. Passagen auf ihre „Ideen dahinter“, ihre Realitäts-Sinnbilder und Bedeutungs-Metaphern abzuklopfen, ist hier ein ergiebiges Unterfangen für Publikum und versierte Kritiker sowieso. Auf die Frage „Was wollen uns die Künstler damit sagen?“ jedenfalls gäbe es einiges zu antworten.

Man muss keine Antworten suchen

Nur: Will man „Folk Fiction“ in seiner eigentlichen Qualität erkennen und genießen, kann oder muss man auf diese Antworten eigentlich pfeifen. Das ist kein neuer Effekt, sondern eher Symptom einer recht alten Diskussion: „Die Struktur des Ausdrucks besitzt eine Art Realität, während die Bedeutung oder die Idee nur Schatten sind.“ Der kluge Satz Paul Valérys passt perfekt auf „Folk Fiction“.

Eine Arbeit, die in ihrer bloßen Form ungestümer Unmittelbarkeit überzeugt. In einer Abfolge lose verknüpfter Tanz-Sets powern Weber und seine Tänzerinnen und Tänzer bis zur Verausgabung. Fügen sich zu weit ausschwingenden Formationen, die mit geballter Kraft wie Rhythmusmaschinen durch den Bühnenraum steppen. Oder ziehen sich zusammen im eng fokussierten Licht, werden zu einem Schmelzkern, aus dessen Innerem das Tackern der Steppschuhe als still insistierendes Pulsieren dringt.

Echte tänzerische Eigenheit

Gut, das mit den Hebungen etwa sieht im Gefüge dann doch eine Spur behäbig aus – aber selbst das integriert sich in den Gestus einer echten choreografisch-tänzerischen Eigenheit. Auch weil diese dem Einzelnen in all seiner Individualität Raum lässt. Wer will, kann das als Metapher lesen; aber eine, die aus der „Struktur des Ausdrucks“ erwächst und nicht umgekehrt.

Was „Folk Fiction“ zeigt – wie gewollt auch immer – ist Tanz als Ausdrucksform, die für sich steht und für sich spricht. Eine Realität reiner Form. Die Ideen, die Bedeutung dahinter: nichts als illustrative Schatten. Bestenfalls tanzende.

Von Steffen Georgi