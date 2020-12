Wechselunterricht an Schulen im Raum Leipzig - der Überblick

Leipzig/Dresden

Angesichts der dramatischen Corona-Lage drängen mehrere Landratsämter in Sachsen beim Kultusministerium auf Wechselunterricht an allen Schulen im Freistaat. Dieser gilt seit Donnerstag und Freitag bereits für 37 Schulen in Sachsen.

Im Raum Leipzig gibt es – im Vergleich etwa zu den Kreisen Bautzen, Görlitz und dem Erzgebirge, bisher nur wenige Schulen, an denen Wechselunterricht stattfindet. Ab der kommenden Woche wechseln einige Schule aber auch hier in dieses Modell. Betroffen sind unter anderem ab Dienstag die Oberschulen in Borna, Grimma und Delitzsch sowie bereits ab Montag das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz. In Leipzig wird ab Dienstag am Johannes-Keppler-Gymnasium der Wechselunterricht mit wechselnden A- und B-Gruppen beginnen, nur die Jahrgangsstufe 12 bleibt im ständigen Präsenzunterricht.

Anzeige

Hier die Liste der Schulen im Raum Leipzig, in denen Wechselunterricht stattfindet (Stand: 6. Dezember)

Leipzig :

Johannes-Keppler-Gymnasium – ab 8. Dezember

Landkreis Leipzig :

Dinter-Oberschule Borna – ab 8. Dezember

– ab 8. Dezember Oberschule Grimma – ab 8. Dezember

Landkreis Nordsachsen :

Oberschule Torgau Nordwest – seit 4. Dezember

Torgau Nordwest – seit 4. Dezember Oberschule Mügeln – seit 4. Dezember

– seit 4. Dezember Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz – ab 7. Dezember

– ab 7. Dezember Erasmus-Schmidt-Schule Oberschule Delitzsch – ab 8. Dezember

Landkreis Mittelsachsen :

Gymnasium Freiberg – ab 7. Dezember

– ab 7. Dezember Oberschule Niederwiesa – ab 7. Dezember

Von maj/ CN