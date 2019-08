Leipzig

Mit der Einführung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel will die Leipziger Stadtverwaltung die Verkehrsbelastungen senken und den seit Jahren steigenden Parkdruck aus dem Quartier nehmen. Da für Ortsfremde ab 30. Oktober die Wohngebietsparkflächen in der Nähe von Arena, Stadion und Zentrum nicht mehr gratis sind, sondern gebührenpflichtig werden, erhofft sich die Stadtverwaltung wieder mehr Platz für die Autos der Bewohner des Viertels. Doch für einige von ihnen könnte genau das zum Bumerang werden. Pflegebedürftige könnten künftig schwerer einen Dienstleister finden.

Pflegedienst-Chef Andreas Märten. Quelle: André Kempner

Davon ist Andreas Märten (54) überzeugt, Inhaber der Firma Servicepflege am Zoo mit 22 Mitarbeitern. „Pflegedienste werden sich jetzt sicher öfter die Frage stellen, ob sie Patienten in diesem Bereich versorgen“, sagt Märten, der für den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste auch im Seniorenbeirat der Stadt sitzt, gegenüber der LVZ. Dass die Branche dadurch Aufträge verliert, befürchtet er nicht: „Wir haben ja kein Auftragsproblem, sondern ein Personalproblem.“

Pflegedienste bekommen Parkgebühren nicht erstattet

Märten verweist auf ein Positionspapier der sächsischen Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU) zur Verbesserung der Situation für Pflegebedürftige und Pfleger. Danach wolle das Land unter anderem für Kommunen die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, Pflegediensten bessere Parkmöglichkeiten anzubieten. Denn Parkgebühren bekommen die Unternehmen nicht zurück – weder von den Pflegebedürftigen noch von den Pflegekassen. Märtens Pfleger haben daher einem Kunden im Waldstraßenviertel schon mitgeteilt, dass sie ihn künftig nur außerhalb der gebührenpflichtigen Zeiten betreuen können. „Es hat nichts mit Bürgernähe zu tun, wenn man für so existenzielle Dienstleistungen wie die Pflege keine Möglichkeiten schafft“, beklagt Märten.

Nach Auskunft des Amtes für Wirtschaftsförderung habe sich die Stadtverwaltung im Vorfeld der Beschlussfassung des Stadtrates über die Bewohnerparkzone mit der Industrie- und Handelskammer und dem sächsischen Wirtschaftsministerium (SMWA) ausgetauscht. Ergebnis: „Eine Bevorzugung von einzelnen Nutzergruppen wird seitens des SMWA kritisch gesehen.“ Das Problem: Die Straßenverkehrsordnung biete keine Grundlage, in Bewohnerparkzonen Ausnahmegenehmigungen etwa für Pflegedienstleister zu gewähren. Dieselbe Praxis sei etwa in der Nordvorstadt-Zoo, im Kolonnadenviertel und Musikviertel bereits Realität.

Stadt stellt 78 Parkscheinautomaten auf

Gleichwohl ist man im Verkehrs- und Tiefbauamt davon überzeugt, dass sich auch für Pflegedienste im Waldstraßenviertel die Bedingungen verbessern werden. „Es wird erwartet, dass mit den vorgenommenen Regelungen zum Bewohnerparken, sich die Parkplatzsituation deutlich entspannen wird und so auch mehr Parkmöglichkeiten für Dienstleister zur Verfügung stehen werden“, heißt es aus der Behörde. Und weiter: „Westlich der Waldstraße gibt es montags bis freitags im Zeitraum von 8 Uhr bis 17 Uhr keine Einschränkungen zum Parken, östlich der Waldstraße kann an Parkscheinautomaten geparkt werden.“ Dafür sollen 78 Automaten bis Ende Oktober aufgestellt werden. Zudem stünden 124 gebührenfreien Kurzzeitparkplätze für eine Stunde zur Verfügung.

Die blaue Parkzone ist ab 30. Oktober für Anwohner reserviert, die grüne wird bewirtschaftet. Wer einen Bewohnerparkausweis hat, kann auch dort kostenlos parken, mit zeitlicher Begrenzung. Quelle: Stadt Leipzig

Märten : Pflegeberuf muss attraktiver werden

Doch für Märten stellt das keine überzeugende Alternative dar. Das Waldstraßenviertel (Bewohnerparken betrifft hier das Gebiet zwischen Am Sportforum und Pfaffendorfer Straße als östliche und westliche Begrenzung sowie zwischen Jahnallee/Ranstädter Steinweg und Elstermühlgraben/ Emil-Fuchs-Straße als südliche und nördliche Begrenzung) sei viel größer als etwa das Kolonnadenviertel. Märten: „Wenn ein Patient für 7,30 Euro eine Spritze bekommt, dann steht ein 20-minütiger Fußmarsch des Pflegers durchs Viertel in keinem vernünftigen Verhältnis dazu.“ Dies mache weder die Pflege attraktiver, wie das von der Politik immer beschworen wird, noch trage es dazu bei, dass sich mehr Menschen für eine Pflegeberuf entscheiden, meint Märten.

Dass sich an der rechtlichen Situation jedoch schnell etwas ändern wird, glaubt man im Amt für Wirtschaft nicht. „Es ist festzustellen, dass dies ein langwieriger Prozess sein wird, dessen Ausgang offen ist“, heißt es dort. Doch Märten lässt nicht locker und appelliert an die Bürgernähe der Politik: „Das bedeutet Arbeit, hilft aber den Pflegebedürftigen, die sicher gerne in ihrem Wohnquartier bleiben wollen.“

Von Klaus Staeubert