Wegen Corona: Asaf Avidan sagt Leipzig-Konzert im Werk 2 ab

Leipzig

Weil er selbst und gleich mehrere Mitglieder seiner Band an Corona erkrankt sind, muss der israelische Folk-Rock-Musiker Asaf Avidan sein für den 31. März im Leipziger Werk 2 geplantes Konzert absagen. Weil die Betroffenen nun in Quarantäne müssen, ist auch der Rest der Tour gestrichen.

Nachholtermine sind vorerst nicht vorgesehen. Bereits gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, teilte der Veranstalter Aust aus Dresden mit.

Avidan sendet Quarantäne-Video an seine Fans

„Es bricht mir das Herz, macht mich traurig und ich bin enttäuscht, dass wir nicht zu Ende bringen können, was wir begonnen haben“, erklärte Avidan in einem Video auf Facebook. Die Band werde jetzt pausieren, sich erholen und die Tour im Sommer fortsetzen, versprach er seinen Fans.

In Leipzig war es bereits die zweite Corona-Konzert-Absage in dieser Woche. Am Montag fiel bereits das Sting-Konzert in der Arena aus, weil Teile der Crew positiv getestet worden waren. Die Entscheidung über die Absage fiel erst 90 Minuten vor Konzertbeginn. Das Sting-Konzert soll voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden. 7000 Fans waren dazu in der Arena erwartet worden.

Von lvz/nöß