Wegen Corona: Bis zu 50 Prozent weniger Operationen in Leipzig

Immer mehr Krankenhäuser schlagen Alarm, weil seit der Corona-Krise erheblich weniger Patienten wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen. So verzeichnet die Berliner Universitätsklinik Charité seit Beginn der Pandemie einen Rückgang von Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten um 40 Prozent. Als Hauptgrund dafür gilt die Befürchtung der Patienten, sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus zu infizieren. Eine ähnliche Tendenz gibt es im Leipziger Universitätsklinikum (UKL). „In den letzten Wochen haben deutlich weniger Herzpatienten den Weg ins Klinikum gefunden. Zum Beispiel wurden 30 Prozent weniger Herzkatheter-Eingriffe durchgeführt“, sagt Helena Reinhardt, die Pressesprecherin des UKL, der LVZ.

Mehr schwere Fälle in der Notaufnahme

Allerdings wurden im UKL – im Unterschied zur Charité und anderen Kliniken – genauso viele schwere Herzinfarkte und Schlaganfälle behandelt wie in den Vorjahren. In die Notaufnahmen kommen zudem „jetzt deutlich mehr schwere und komplexe Fälle als vor der Corona-Pandemie“, erläutert die UKL-Sprecherin. Dafür säßen weniger Patienten mit leichteren Erkrankungen in der Notaufnahme. Auch am Leipziger Klinikum St. Georg zeigt sich, so Kliniksprecherin Manuela Powollik, dass Patienten mit leichten Schlaganfallsymptomen viel seltener die Notaufnahme aufsuchen oder den Rettungsdienst kontaktieren.

Herzpatientin mied aus Angst vor Corona die Klinik und verstarb

Bei den Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen seien es „gefühlt“ zwar auch weniger Akut-Fälle, räumt Dr. Norbert Klein, Chefarzt der Kardiologie am Leipziger Klinikum St. Georg, ein. Wenn man aber die Zahl der akuten Koronarsyndrome von Februar, März und April 2019 – da waren es 127 – im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020 betrachte – wo es 129 Patienten betraf – , gebe es so gut wie keinen Unterschied, so Klein. Das Gefühl werde eher von Einzelfällen getriggert, räumt der erfahrene Kardiologe ein und schildert einen tragischen Todesfall. „Zum Beispiel kam vor über einer Woche eine 83-jährige Frau in die Klinik, die aus Angst vor einer Covid-Infektion bis dato keinen Arzt gerufen hatte und nicht in die Klinik wollte. Sie war dann drei Tage nach Beschwerdebeginn im kardiogenen Schock wegen eines bis dato unbehandelten Vorderwandinfarkts und ist trotz rascher Therapie hier im Klinikum leider verstorben.“ Und er appelliert: „Deshalb ist es umso wichtiger, die Leute zu sensibilisieren und ihnen die Angst vor einer Ansteckung im Krankenhaus zu nehmen.“ 800###https://leser-umfrage.de/lvz/opcorona/?il=1

Wer lange wartet, riskiert erhebliche gesundheitliche Schäden

Auch Prof. Dr. Ulrich Laufs, Direktor der Klinik für Kardiologie am UKL, stellt fest, dass Patienten mit Herzbeschwerden erst spät kommen. Auch er könne nur warnen: Ob Brustschmerzen, Atemnot oder Leistungsabfall – wer zu lange warte mit dem Arztbesuch, riskiere erhebliche gesundheitliche Folgen. Alle Herzpatienten seien Risikopatienten, daher stehe die Patientensicherheit an erster Stelle.

Herzschrittmacher schon abgelaufen

Auch die niedergelassenen Kardiologen haben meist weniger volle Wartezimmer als üblich. So bestätigte der Leipziger Kardiologe Dr. Matthias Weißbrodt der LVZ: „Das Patientenaufkommen ist derzeit gering. Und unter denen, die kommen, sind viele Patienten, die zu lange gewartet haben.“ Auch er nennt ein krasses Beispiel: „Einem Patienten ging es richtig schlecht. Bei der Untersuchung merkte ich, dass sein Herzschrittmacher nicht mehr ging. Er war abgelaufen. Denn er hatte aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus den Kontrolltermin ausfallen lassen.“

50 Prozent weniger Hüft-OPs

Auch die Zahl der Operationen am Hüftgelenk und am Knie verringerte sich am UKL, und zwar um 50 Prozent, so Sprecherin Helena Reinhardt. Diese OPs gehören zu den planbaren Eingriffen, die aufgrund der Allgemeinverfügung des sächsischen Sozialministeriums vom 20. März verschoben wurden, um Bett-Kapazitäten für die Versorgung von möglichen Covid-19-Patienten zu schaffen. Diese OPs werden jetzt nachgeholt. Es gebe, so versicherte Helena Reinhardt, fast keine Einschränkungen der OP-Kapazitäten mehr.

Gleiches berichtet Sprecherin Tina Murzik-Kaufmann vom Leipziger St.Elisabeth-Krankenhaus. Und auch im St. Georg wird der OP-Betrieb Stück für Stück wieder hochgefahren. „Bisher haben wir noch wenige Wahleingriffe, dafür deutlich mehr Notfälle und dringende Operationen. Die Versorgung ist aber grundlegend gesichert“, so Sprecherin Manuela Powollik.

Covid-19-Ausbruch in Zwickau

Sowohl das St. Georg als auch das UKL bestätigen, dass es noch Angst und Verunsicherung unter den Patienten gibt. Das dies nicht ganz unberechtigt ist, zeigt der Covid-19-Ausbruch am Heinrich-Braun-Klinikum (HBK) in Zwickau. Dort hatte eine Patientin, die im Nachgang ambulant positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden ist, 16 Menschen angesteckt, zwei von ihnen sind gestorben. Wie das Krankenhaus vergangene Woche mitteilte, hatten sich neun Patienten und sieben Mitarbeiter – vom Arzt bis zur Reinigungskraft – auf der Station für Nierenkrankheiten infiziert. Beide verstorbenen Personen hätten multiple Vorerkrankungen gehabt. Für die nephrologische Station wurde ein Aufnahmestopp verhängt.

Um ein solches Infektionsgeschehen zu vermeiden, haben in Leipzig UKL, St.Georg und das St.Elisabeth-Krankenhaus ganz strenge Hygienevorschriften erlassen. Die Patientensicherheit stehe im Vordergrund, versichern sowohl Dr. Iris Minde, die Geschäftsführerin des St.Georg-Klinikums, als auch Prof. Dr. Christoph Josten, medizinischer Vorstand des UKL.

Von Anita Kecke