Leipzig

Das sächsische Kultusministerium hat am Freitag vier weitere Grundschulen in Leipzig vorläufig geschlossen – und zwar jeweils bis zum 26. November. Die Gesamtzahl stieg damit auf acht. Neu hinzu kamen die Fanny-Hensel-Schule in Plagwitz, die Schule Am Grünen Gleis in Kleinzschocher, die Hans-Kroch-Schule in Gohlis und die 100. Grundschule in Grünau. Wie berichtet, waren zuvor bereits die Erich-Zeigner-Schule in Plagwitz, die Regenbogen-Schule in Lößnig, die Schule 5 in Mitte sowie die 46. in Neulindenau wegen größerer Corona-Ausbrüche vom Netz genommen worden. Hingegen konnte an der 74. Grundschule in Reudnitz am Freitag wieder der Präsenzunterricht starten.

Kontaktaufnahme zu Behörde gestaltet sich schwierig

Darüber hinaus sind gegenwärtig vier Grundschulen im Stadtgebiet von Teilschließungen durch Anordnungen des Ministeriums betroffen. Eine weitere laufe nur im eingeschränkten Regelbetrieb, teilte das Leipziger Gesundheitsamt mit. Die Behörde bat zugleich um Verständnis dafür, dass es in den vergangenen Tagen Probleme bei der Erreichbarkeit für die betroffenen Einrichtungen gab. „Mit dem starken Anstieg der Inzidenz unter den 6- bis 10- und den 11- bis 18-Jährigen ab der vergangenen Woche war es in der Ermittlung nicht mehr möglich, den zuvor guten Kontakt zu den Schulen zu halten“, hieß es nun in einer Auskunft an die LVZ. „DasGesundheitsamt versucht, die Kontaktnachverfolgung und die Quarantänebescheide so schnell wie möglich abzuarbeiten, aber in der momentanen Situation gelingt das nicht mehr im gewünschten Zeitrahmen. Auch die Personalsituation ist endlich.“

Wie berichtet, hatten Eltern der Pablo-Neruda-Grundschule im Zentrum Südost beklagt, dass diese Bildungsstätte über mehrere Tage keinen ausreichenden Kontakt zu den zuständigen Behörden gefunden habe – trotz des steilen Anstiegs der Infiziertenzahlen in den dritten und vierten Klassen. Am Freitag sei nun ein umfassender Austausch mit dem örtlichen Gesundheitsamt erfolgt, versicherte Schulleiterin Ilka Schnabel. Zuvor habe es schon Unterstützung durch das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) gegeben. Im Ergebnis sei für die beiden am stärksten betroffenen Klassen jetzt eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt angeordnet worden. In anderen Klassen werde ab sofort noch intensiver getestet – in einer davon sogar täglich.

26 Schulen verzeichnen mindestens eine Corona-Ansteckung

Dass für die Pablo-Neruda-Grundschule nach wie vor keine Anordnung vom Kultusministerium vorliegt, entspreche den gültigen Regelungen. Das betonten alle Behörden übereinstimmend. Aktuell seien in Leipzig 26 Schulen von mindestens einer Corona-Ansteckung sowie 24 weitere von mehreren Fällen betroffen, so das Gesundheitsamt. „Wird ein Fall von Sars-CoV-2 durch eine Einrichtung gemeldet, geht zunächst nur die positiv getestete Person in Quarantäne. Die Einrichtung muss dann die betroffene Gruppe oder Klasse von anderen getrennt betreuen“, hieß es zur Erläuterung.

„Im schulischen Bereich wird die betroffene Klasse dann vermehrt – dreimal pro Woche – getestet und damit beobachtet. Kommt es zu vermehrten positiven PCR-bestätigten Fällen in einer Klasse, kann eine Quarantäne der Klasse notwendig werden, um das Infektionsgeschehen auszubremsen.“ Dieses Vorgehen werde seit Ende der Sommerferien angewandt, weil „Kinder nicht schwer erkranken, sondern eher psychosoziale Schäden durch Lockdown und Quarantänen davontragen“. Durch eine Umstrukturierung sowie zusätzliches Personal „haben wir das Team für die Schulen gestärkt und hoffen, damit wieder handlungsfähig zu werden“, so das Amt weiter. Bei der Beurteilung der Fälle sowie der Gesamtlage arbeite man eng mit den Behörden des Freistaates, also dem Kultusministerium und dem LaSuB, zusammen.

Amt registriert in Vorwoche knapp 3500 Positiv-Fälle

LaSuB-Sprecher Roman Schulz bat ebenfalls um Verständnis, wenn nicht jeder einzelne Infektionsfall an den etwa 1800 Schulen in Sachsen sofort eine Entscheidung durch die Behörden finden kann. In der ersten Woche nach den Sommerferien seien 219 positive Testergebnisse an allen Schulen im Freistaat registriert worden, in der vergangenen Woche seien es 3448 gewesen. Und in der nun endenden Woche habe sich der Anstieg sehr wahrscheinlich fortgesetzt – exakte Zahlen würden aber erst am kommenden Montag vorliegen.

Der Aufwand für die jede Woche rund eine Million Schultest in Sachsen sei nicht unerheblich, gab Schulz zu bedenken. Das gelte auch für deren Auswertung. „Trotzdem schaffen wir es in aller Regel spätestens am nächsten Tag, eine individuelle Regelung für jede betroffene Schule zu finden.“ Die Entscheidung über Klassenschließungen habe das Ministerium bewusst den Schulleitungen aus der Hand genommen – um einheitliche Maßstäbe anwenden zu können und auch die Lehrkräfte und jeweiligen Leitungen vor unsachlicher Kritik zu schützen, so Schulz.

Von Jens Rometsch