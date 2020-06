Leipzig

Leipziger Hoteliers befürchten eine Pleitewelle. Das sagte Axel Ehrhardt, der Sprecher der Leipziger Hotel Alliance, beim Tourismusfrühstück in der Moritzbastei. Auf der Sommer-Kulturbühne hat sich Leipzigs Tourismusbranche getroffen, um open air die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu diskutieren.

Kongresse, Events und Reisegruppen fehlen

Axel Ehrhardt, der Sprecher der Leipzig Hotel Alliance und Direktor des Dorint-Hotels. Quelle: André Kempner

Leipzigs Messechef Martin Buhl-Wagner glaubt, dass es mindestens zwei, drei Jahre dauert, bis das Veranstaltungs- und Tourismusgeschäft wieder das Niveau aus Vor-Corona-Zeiten erreicht. Hintergrund: Zu nahezu 70 Prozent leben die Leipziger Hotels von Tagungen, Kongressen und Geschäftsreisen, der Rest sind Städtetouristen und Individualreisende. Doch viele Kongresse, Gruppenreisen und Veranstaltungen sind abgesagt oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich. „Viele große Häuser werden derzeit von Managern und Azubis geführt, denn die kann man nicht in Kurzarbeit schicken“, sagt Ehrhardt. Viele Hotels seien derzeit zwischen fünf und 30 Prozent belegt. „Das kann wirtschaftlich so nicht funktionieren“, so Ehrhardt. „Ob das kleine Unternehmen durchhalten, wage ich zu bezweifeln.“ Das sei ähnlich wie in der Gastronomie und in der Eventbranche. „2021 wird ein schwieriges Jahr.“ In einigen Häusern werde bereits über einen Personalabbau nachgedacht.

LTM setzt auf Zielgruppen wie Familien und junge Erwachsene

Leipzigs Hotels sind seiner Einschätzung nach erst ab etwa vier Millionen Übernachtungen im Jahr profitabel. Im Vorjahr waren es in den 143 Beherbergungsbetriebe mit 19 823 angebotenen Betten knapp 3,7 Millionen. Für 2020 rechnet Volker Bremer, Chef der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM), mit um die zwei Millionen Übernachtungen. Wobei das derzeit schwer zu prognostizieren ist. „Wir tun alles, um für Leipzig zu werben und Gäste zu interessieren“, betonte Bremer. So wurde der Marketingplan komplett umgekrempelt, um neue Zielgruppen (Familien, junge Erwachsene) für Leipzig und das Neuseenland zu interessieren. „Wir gehen davon aus, dass sich der deutsche Markt bis Juni 2021 erholt“, so Bremer „Ich sehe in der Kurzfristigkeit eine Chance. Das Interesse ist da, viele haben aber noch nicht gebucht“, so Axel Hüpkes, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen ( Dehoga). Es gebe durchaus Grund für Optimismus.

Die Messe ist der große Hoffnungsschimmer

Martin Buhl-Wagner, der Geschäftsführer der Leipziger Messe. Quelle: André Kempner

Ein Hoffnungsschimmer sind etwa die Veranstaltungen ab Herbst. Da legt bekanntlich die Messe wieder los. Wie berichtet, darf diese bis Jahresende 100 eigene und Gastveranstaltungen anbieten – darauf setzen Hoteliers, die Gastronomie, Messebauer und das Taxigewerbe. „Abstand, Hygiene, Registrieren – das sind die drei wichtigen Punkte“, betonte Messechef Martin Buhl-Wagner.

Tickets gibt es nur online, damit die Kontakte rückverfolgbar sind. Als erste Veranstaltungen stehen im September die Geschenkemesse Cadeaux und die Uhrenmesse Midora auf dem Programm. Aber auch internationale Messen wie die OT World (Orthopädie-Reha-Technik) will die Messe retten – am Konzept werde noch gefeilt. „Das sind die Signale, die wir händeringend brauchen“, konstatierte Gritt Englert vom Tourismusausschuss der Industrie- und Handelskammer. Wobei die Messe sich derzeit einem verschärften Konkurrenzkampf stellen muss, wie Buhl-Wagner sagte. Bis hin zu Abwerbungen innerhalb der Branche. Das ist beim Städtetourismus ähnlich: Leipzig müsse sich dem Wettbewerb mit Regionen wie der Ostsee oder Bayern stellen. „Der Kampf um deutsche Touristen ist immens“, so Bremer: „Aber Leipzig hat viel zu bieten. Hier ist wieder viel los.“

Auf der Kulturbühne der Moritzbastei diskutieren Experten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus. Dabei sind Axel Ehrhardt, Gritt Englert, Volker Bremer, Helge-Heinz Heinker, Martin Buhl-Wagner, Matthias Gillbrich und Axel Hüpkes (von links). Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck