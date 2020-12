Leipzig

Nachdem die Klier Hair Group am Dienstag Insolvenz anmelden musste, stellt sich die Frage: Wie gravierend sind die Auswirkungen der Coronakrise auf die gesamte Friseurbranche? Für Leipzig kann dies wohl keine besser beantworten als Sylvia Reimann.

Seit über 30 Jahren ist sie als Friseurin tätig, betreibt ihren eigenen Salon und ist seit 13 Jahren Obermeisterin der Leipziger Friseurinnung. „Ich kann mich nicht erinnern, dass unser Berufszweig in den letzten Jahrzehnten je eine Krise hatte – also in der Zeit vor Corona“, ist ihr Befund.

Letzte Jahre waren stabil

Auch wenn bisher nicht nur eitel Sonnenschein herrschte, die letzten Jahre empfand sie als stabil. „Die Umsätze im Friseurbereich waren steigend. Den Leuten ging es vor Corona gut. Die Aufträge im Vorfeld von Festen, Hochzeiten oder Events nahmen zu. Auch der Verkauf von Stylingprodukten lief immer besser“, erzählt die 48-Jährige.

Dennoch, viele Probleme bahnten sich an, die jetzt in der Krise besonders hervortreten. Sie erinnert sich: „2010 wurden in Sachsen bundesweit die meisten Salons neu eröffnet“. Die Hürden, ein eigenes Unternehmen zu gründen, seien als Friseur sehr gering. Die Folge sei eine Übersättigung des Marktes.

Ohne Trinkgeld geht es nicht

Bekannter ist das Problem der geringen Umsatzspannen. Grund sind laut Reimann vor allem die hohen Steuerabgaben, durch welche am Ende des Monats kein Geld für Rücklagen oder bessere Gehälter der Angestellten übrig sei. „Die Mitarbeiter sind wie in der Gastronomie auf Trinkgeld angewiesen“, sagt sie.

Der Berufsverband versuche seit langer Zeit, einen geringeren Mehrwertsteuersatz mit der Politik zu verhandeln, auch aktuell laufe ein Antrag. Aber was das Ergebnis betreffe, sei sie skeptisch. „Der Staat wird überall Geld einstreichen müssen, wo doch gerade so viel in die Hilfspakete fließt“.

Zur Person 1973 kommt Sylvia Reimann in Leipzig zu Welt. Mit 18 Jahren beendet sie ihre Friseurausbildung, mit 22 Jahren wird sie Friseurmeisterin. 2001 übernimmt sie das Geschäft ihres Vaters. Dieses leitet Sie ab 2005 gemeinsam mit ihrer Schwester. Seit 13 Jahren ist sie Obermeisterin der Leipziger Friseurinnung. Die Familie Reimann verdient seit vielen Generationen ihr Geld als Friseure und blickt auf 110 Jahre im Familienbetrieb zurück. Bereits der Urgroßvater übte dieses Handwerk aus. „Ich danke dem lieben Gott“, sagt Sylvia Reimann, „dass wir gerade jetzt unsere Kräfte in einem Salon bündeln können.“ Vor einigen Jahren betrieb die Familie noch drei Filialen, habe diese aber 2011 auf einen Standort „gesund geschrumpft“. „Nach Corona könnte es um die fünf Jahre dauern, bis sich die Branche wieder fängt“, attestiert sie. In schweren Zeiten macht sie sich Mut mit der Geschichte ihres Großvaters, die zeigt, was man als Friseur alles vermag: „Die Kriegsgefangenschaft überlebte er nur, weil er den russischen Offizieren die Haare geschnitten hat und dafür essen bekam“, erzählt Reimann.

Großer Ansturm nach erstem Lockdown

Dabei habe der erste Lockdown deutlich gezeigt: „Friseure sind systemrelevant“, sagt sie. Als am 4. Mai die Salons wieder öffneten, kam es zu einem regelrechten Ansturm, selbst die Einbußen während der Zwangsschließung wurden um die 50 Prozent wieder rein geholt – nicht nur in Reimanns Unternehmen, glaubt sie zu wissen, sondern in den meisten der circa 485 Leipziger Salons.

Sie weiß noch: „Um trotz Hygieneregeln alle Termine abzudecken, arbeiteten wir wochenlang in drei Schichten und mit längeren Öffnungszeiten.“ Dennoch sei in Leipzig insgesamt für 2020 mit einem Umsatzrückgang von 20 Prozent zu rechnen.

Aktuell wenige Termine und kaum Laufkundschaft

„Allein in meinem Salon wurden 30 Hochzeiten abgesagt“, erzählt sie. Außerdem machten seit dem Ansturm im späten Frühjahr nur noch wenige Kunden Termine. Viele Menschen hätten aktuell nicht das Geld für einen Friseurbesuch. Außerdem falle ein Großteil der Laufkundschaft weg, durch Homeoffice und weil Menschenansammlungen gemieden werden.

„Geschäfte in der Innenstadt oder die Filialen in den Einkaufszentren der Kette Klier sind auf solche Kunden angewiesen“, sagt Reimann. In Ihrem eigenen Salon gebe es glücklicherweise vor allem Stammkunden, die auf Termin zum Haare schneiden kämen. Ein weiteres Problem: „So eine große Kette mit ihren vorgefertigten Standards kann nicht so flexibel auf neue Corona-Regelungen reagieren, wie ein einzelnes Geschäft“.

Mysterium in der Branche seit September

Zuletzt berichtet Reimann von einem weiteren Phänomen seit September, welches in diesem Ausmaß bisher in der Branche unbekannt war. „Ich tausche mich mit vielen Kollegen aus, auch aus dem Außendienst. Es ist unerklärlich, aber ein Großteil der Neukunden erscheine einfach nicht zu den Terminen. Und das passiert sachsenweit“.

Nach den Erfahrungen der letzten Monate stellt Obermeisterin Reimann eine Prognose für ihre Branche auf: „Es gibt Unternehmen, die werden es nicht schaffen. So traurig das ist, die Krise wird den Friseurmarkt, vorsichtig gesagt, ’bereinigen’“.

Sie rät ihren Kollegen gerade jetzt besonders auf Kundenwünsche einzugehen und sich fachliches Wissen anzueignen. Der Trend ging schon vor Corona zu mehr Qualität. Denn seit in unzähligen Tutorials im Internet die raffiniertesten Frisuren zu finden sind, sei der Anspruch bei der Kundschaft sehr gestiegen.

Von Pauline Szyltowski