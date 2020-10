Leipzig

Viele haben sich den Termin (18. bis zum 22. November 2020) fest im Kalender unterstrichen. Auf der Reisemesse Touristik & Caravaning auf dem neuen Messegelände in Leipzig wollte die Branche wie gewohnt die neuesten Trends rund ums Reisen vorstellen. Die Messe versprach, ein Erfolg zu werden, da in Zeiten von Corona viele Deutsche Urlaub und speziell Camping im eigenen Land (wieder-)entdeckt haben. 67 000 Interessenten kamen zu der fünftägigen Schau im November 2019, wie die Veranstalter mitteilten. Im Jahr davor waren es 60 000. Auf dem Messegelände hatten 531 Aussteller Urlaubsziele und Neuheiten auf dem Caravan- und Camping-Markt präsentiert.

„Vorbereitungen waren sehr weit fortgeschritten

Doch in diesem Jahr wird es keine Touristik-Messe geben. Das bestätigte der Veranstalter, die Messe Stuttgart, auf Nachfrage der LVZ. Man bedauere die Entscheidung sehr. Aber die aktuelle Entwicklung rund um Corona zwinge dazu. Man bitte um Verständnis.

Dabei waren die Vorbereitungen sehr weit fortgeschritten, wie die LVZ erfuhr. Insbesondere sollte es einen erweiterten Ausstellungsbereich für die Themen Bike & Outdoor sowie im Bereich Camping & Caravan geben.

Zahl der Wohnwagen und Wohnmobile steigt stark

Das ist nicht verwunderlich. Nach einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung GSR sind 29 Prozent der Deutschen caravaningaffin. Das große Interesse spiegelt sich auch im stark wachsenden Fahrzeugbestand in Deutschland wider. Seit 2010 ist die Zahl der Wohnmobile um 61 Prozent gestiegen, die der Wohnwagen um 20 Prozent. Allein in den vergangenen drei Jahren hat der Bestand der Wohnmobile um 25 Prozent zugelegt. Derzeit gibt es in Deutschland rund 1,2 Millionen Wohnmobile und Wohnwagen. Die aktuellen Zahlen der Branche deuten für 2020 ein weiteres Boomjahr beim Absatz an.

Von Andreas Dunte und Andreas Tappert