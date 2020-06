Leipzig

Der Radverkehr ist in Folge des Lockdowns in Leipzig deutlich stärker zurückgegangen als der Kfz-Verkehr. Das Dezernat von Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) hatte auf Antrag der Grünen-Fraktion im Stadtrat Daten von exemplarischen Dauerzählstellen mit denen des Vorjahres verglichen.

43 Prozent weniger Kfz am Wilhelm-Leuschner-Platz

Danach sank die Kfz-Verkehrsbelegung Anfang April dieses Jahres gegenüber dem Vergleichstag im April 2019 um 39 Prozent an der Zählstelle im Schleußiger Weg und um 43 Prozent am Wilhelm-Leuschner Platz. Der Anteil des Schwerverkehrs verringerte sich zur selben Zeit um 23 beziehungsweise 28 Prozent.

Im Januar hatten sich an zwei Tagen hingegen nur Abweichungen von plus/minus zwei Prozent ergeben.

In Leipzig wird die Zahl der Kraftfahrzeuge dauerhaft an 21 Stellen und der Radfahrer an fünf Stellen erhoben.

58 Prozent weniger Radfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße

Beim Radverkehr fielen die Rückgänge noch deutlicher aus. Am Referenztag Anfang April dieses Jahres war den Angaben zufolge das Aufkommen gegenüber den Vergleichstagen im April 2019 an der Zählstelle Manetstraße um 60 Prozent zurückgegangen, in der Semmelweisstraße um 48 Prozent und in der Karl-Liebknecht-Straße um 58 Prozent.

Ab Mitte März war das wirtschaftliche und soziale Leben in Sachsen aufgrund der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie teilweise lahmgelegt. Die Restriktionen wurden inzwischen wieder weitestgehend gelockert. Trotzdem ist der Verkehr noch nicht wieder auf dem gewohnten Niveau. „Aktuell werden die Belegungswerte des Vorjahres bei allen Verkehrsträgern noch nicht wieder erreicht“, so das Baudezernat.

