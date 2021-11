Leipzig

Die Universität Leipzig feiert am 2. Dezember wie jedes Jahr mit dem „Dies academicus“ den Jahrestag ihrer Gründung vor mittlerweile 612 Jahren. Allerdings verlagert sich der akademische Feiertag wie 2020 wegen der angespannten Pandemie-Lage ausschließlich ins Internet. Die verschiedenen Fakultäten haben rund 30 digitale Veranstaltungen vorbereitet, für die meist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich ist.

Sollte Alkohol für Schwangere strafbar sein?

Studierende haben an diesem Tag frei von ihren Lehrveranstaltungen, die ansonsten unter 3G-Bedingungen nach wie vor weitgehend in Präsenz stattfinden. Das Angebot des „Dies academicus“ steht darüber hinaus allen Interessierten offen. Besonders Ehrgeizige können an einem Mini-Sprachkurs in Galicisch, Baskisch oder Katalanisch teilnehmen. Andere Programmpunkte eignen sich eher zum Zuhören. Eine Gruppe der Fakultät für Lebenswissenschaften stellt ihr Forschungsprojekt zur Verbesserung der Wundheilung vor. Die Juristin Elisa Hoven fragt sich, ob Alkoholkonsum in der Schwangerschaft strafbar sein sollte.

Die Medizinische Fakultät erläutert unter anderem den noch jungen Studiengang Hebammenkunde. Die Impfstoff-Forscher Torben Schiffner und Clara Schoeder erklären, wie Computer Proteine für Vakzine und Wirkstoffe maßschneidern. Das Leipzig Lab „Global Health“ bietet einen Vortrag zur Geschichte der Kalorie in Konsumgesellschaften an.

Von mwö