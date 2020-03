Pflegeheimbewohner könnte das Coronavirus besonders hart treffen. Daher appellieren Leiter von Leipziger Pflegeheimen an die Angehörigen, in diesen Zeiten besonders vorsichtig zu sein. „Wer selbst stark erkältet ist, sollte seinen Besuch verschieben“, rät Steffen Schott (48), Leiter des Pflegewohnstifts Reudnitz in Leipzig.