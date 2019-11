Wegen Falschaussage: Hohe Geldstrafe für Leipziger Mafia-Ermittlerin

Leipzig

Paukenschlag im Prozess gegen die Leipziger Oberstaatsanwältin Elke M. (54): Am Abend des 15. Verhandlungstages hat die 6. Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Anja Wald die Angeklagte wegen uneidlicher Falschaussage zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Elke M. muss demnach 120 Tagessätze á 170 Euro zahlen. Dabei hatte selbst die Anklagebehörde zuvor einen Freispruch für die beschuldigte Juristin gefordert. Doch dem folge das Gericht nur in den übrigen Anklagepunkten.

Leipzigs ehemals oberste Mafia-Ermittlerin war wegen Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt und uneidlicher Falschaussage angeklagt. „Ein Geschmäckle ist schon da“, erklärte der Chemnitzer Oberstaatsanwalt Eberhard Dietrich, dessen Behörde den brisanten Fall übernommen hatte. Letztlich könne aber ein Tatnachweis nicht erbracht werden. Daraufhin kürzten die Verteidiger Michael Stephan und Curt-Matthias Engel ihre Plädoyers ab. „Es hat sich eindrucksvoll herausgestellt, dass unsere Mandantin weder Recht gebeugt noch falsch ausgesagt hat“, so Stephan.

Missverständnisse und Überlastung

Ursprünglich hatte die Anklagebehörde der Top-Juristin vorgeworfen, im November 2015 in einem Betäubungsmittelfall das Verfahren gegen einen Kronzeugen eingestellt zu haben, obwohl dafür keine rechtlichen Voraussetzungen vorgelegen hätten. Die Drogenfahnderin habe „diesen Kronzeugen schützen wollen“, hieß es in der Anklage. Ferner soll sie im Dezember 2015 als Zeugin in einem vom Landgericht geführten Rauschgiftprozess falsch ausgesagt haben.

Bereits zum Prozessauftakt am 25. Juni wies Elke M. die Vorwürfe zurück. Sie habe sich in ihrem „gesamten beruflichen Leben stets richtig verhalten“. Die Affäre um ihre Person gehe offenbar auf die zerrüttete Freundschaft mit dem Vorsitzenden Richter jener Strafkammer des Landgerichts zurück, durch deren Anzeige das Strafverfahren gegen Leipzigs oberste Mafia-Ermittlerin in Gang gekommen war. Die strittigen Punkte führte sie auf Missverständnisse und eine zu hohe Arbeitsbelastung zurück.

Spektakulärer Drogen-Fall

Immerhin nahm der Fall seinen Anfang bei einer der spektakulärsten Rauschgift-Ermittlungen der letzten Jahrzehnte – dem Fund von 2,9 Tonnen Chlorephedrin – einem Grundstoff für die Produktion von 2,3 Tonnen Crystal im Straßenverkaufswert von 184 Millionen Euro. Die Leipziger Staatsanwaltschaft war sich sicher, dass Pharmahändler Peter F. 4,1 Tonnen des Rohstoffs an eine Rauschgift-Bande verkauft habe. In tschechischen Drogenküchen soll die Chemikalie zu Crystal weiterverarbeitet worden sein. Allerdings fehlte es den Richtern an Beweisen, dass aus dem Chlorephedrin tatsächlich Crystal hergestellt wurde.2015 platzte der Prozess. Damals war der bloße Handel mit der Chemikalie noch nicht verboten, die Rechtslage wurde erst durch diesen Fall verschärft. Anklägerin M. musste herbe Kritik einstecken – und geriet selbst ins Visier der Justiz.

Horror pur

Während der seit Monaten währenden Hauptverhandlung als Angeklagte quasi „auf der falschen Seite zu sitzen, ist für mich Horror pur“, räumte sie am Dienstag ein. „Meine ganze Familie hat darunter gelitten.“ Doch ohne deren Unterstützung und den Beistand von Bekannten hätte sie die ganze Situation nicht überstanden, so Elke M. „Unendlich viele Kollegen und Polizeibeamte haben mir gezeigt, dass sie an mich glauben“. Seit 1993 ist sie in der sächsischen Justiz tätig, 2005 übernahm sie bei der Leipziger Staatsanwaltschaft die Abteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität.

Mit dem Urteil vom Dienstagabend dauert das Verfahren weiter an, denn die Verteidigung wird wohl Revision einlegen. So lange der Bundesgerichtshof nicht entschieden hat, ruht auch das dienstrechtliche Verfahren und Elke M. bliebe suspendiert. Bei einer rechtskräftigen Verurteilung würde die profilierte Ermittlerin ihre Anstellung im Staatsdienst verlieren, auch eine Karriere als Anwältin wäre ihr verbaut.

Von Frank Döring