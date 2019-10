Leipzig

Die Leipziger Schwimmhallen werden während der Herbstferien besondere Öffnungszeiten haben. Laut der Leipziger Stadtholding werden die meisten Sporteinrichtungen länger als üblich für Gäste zugänglich sein. So gibt es vom 14. bis zum 25. Oktober zum Beispiel einige Extrastunden in der Grünauer Welle.

Grund für die längeren Öffnungszeiten in viele Schwimmhallen ist jedoch nicht nur, dass Schüler und Schülerinnen mehr Zeit für einen Besuch haben: Viele Vereine setzen wegen der Ferienzeit ihr Training für eine Woche aus. Diese Zeiten stehen in der Woche vom 14. bis zum 18. Oktober in den Schwimmhallen an der Elster, West, Mitte und Süd der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die Schwimmhalle Nord in der Kleiststraße hingegen bleibt in der ersten Ferienwoche geschlossen. Grund dafür sind umfassende Wartungsarbeiten am Filter, den Fliesen und den Umkleiden. Ab dem 21. Oktober ist das Schwimmen dann wieder zu den üblichen Zeiten möglich.

Von tsa