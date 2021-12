Leipzig

Uwe Plonus ist ein ziemlich gelassener Typ. Der 57-Jährige macht zumindest am Telefon einen in sich ruhenden Eindruck – und das, obwohl er allen Grund hätte sich aufzuregen.

OP war für 17. Dezember geplant

Ein persönliches Treffen kommt zurzeit nicht in Frage: Uwe Plonus ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infektion bereitet ihm dank doppelter Impfung keine Probleme – er muss allerdings bis zum 8. Dezember in Quarantäne bleiben. Viel schlimmer ist, dass eine Operation nicht stattfinden kann, die für den 17. Dezember angesetzt war. Am Donnerstag rief das St. Elisabeth-Krankenhaus an und sagte ab.

„Herr Plonus muss eigentlich dringend operiert werden“

Uwe Plonus arbeitet als Dreher und Fräser in der Metallverarbeitung bei einem Unternehmen in Großzschocher. Aufgrund eines Divertikels (krankhafte Darmveränderung) und wegen Adipositas wurden ihm ein Großteil seines Magens und ein Stück Darm entfernt. Im Anschluss erlitt er allerdings mehrere Leisten-, einen Narben- und einen Nabelbruch, die operativ versorgt werden mussten.

Doch nun hat sich ein erneuter Leistenbruch entwickelt. Was für manchen harmlos klingen mag, ist kein banales Krankheitsbild: Bei einem Leistenbruch können Darmschlingen eingeklemmt werden und in kurzer Zeit absterben – so entsteht schnell eine lebensbedrohliche Situation. Man habe ihm zwar in der Ambulanz gesagt, wie er den Bruch manuell wieder zurechtschieben kann, erzählt der verheiratete Vater eines fünfjährigen Sohnes. Aber das ist natürlich kein Zustand. „Herr Plonus muss eigentlich dringend operiert werden“, sagt auch Hausarzt Dr. Thomas Lipp. Mit Blick auf die vorherigen Operationen könne schnell eine Notfall-Situation entstehen. „Das ein coronabedingtes Problem – kein Vorwurf an die Klinik.“ Die Krankenhäuser seien jetzt gezwungen ihre geplanten Routine-Eingriffe abzusagen, erklärt Lipp. Und im schlimmsten Fall kämen eben diese Patienten dann als Notfall auf den OP-Tisch – plötzlich und ungeplant.

Keine Wut

Macht es den freiwilligen Feuerwehrmann nicht wütend, dass Ungeimpfte die Klinikbetten belegen – und ihm deswegen erstmal nicht geholfen werden kann? Dass ihm nun weitere Komplikationen drohen? Nein, sagt Plonus. „Ich bin da geteilter Meinung – man sollte die Leute nicht zu etwas zwingen, was sie nicht wollen“, erklärt er mit Blick auf die gerade diskutierte Impfpflicht. Allerdings müsse es auch Grenzen geben. Zu DDR-Zeiten habe es praktisch auch eine Impfpflicht gegeben und viele Erreger seien so beseitigt worden, sagt Plonus.

Eines steht jedenfalls fest: Wären alle Erwachsenen geimpft, gäbe es die aktuelle Überlastung der Krankenhäuser nicht – und Uwe Plonus könnte operiert werden. So wie viele andere Patientinnen und Patienten, deren Eingriff verschoben werden musste.

Von Björn Meine