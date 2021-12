Leipzig

Zum Ende der Weihnachtsfeiertage müssen sich Leipzigerinnen und Leipziger auf eine Verkehrseinschränkung im Zentrum-Nord einstellen: Wegen eines Rohrschadens ist die Eutritzscher Straße ab der Berliner Straße stadtauswärts bis auf Weiteres gesperrt. Das gaben die Wasserwerke am Montagmorgen bekannt. Den Angaben nach konnte der Schaden zwar schon nach Auftreten am Sonntag behoben werden, aufgrund der derzeitigen Witterungssituation sei ein Wiederaufbau der unterspülten Straße aber nicht möglich.

In Sachsen waren am Morgen zahlreiche Straßen zugefroren, Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen bis in den Vormittag hinein vor gefrierendem Regen oder Sprühregen. Die Wasserwerke raten Verkehrsteilnehmern nun, die betroffene Stelle zu umfahren und zu Stoßzeiten mehr Zeit einzuplanen.

Von LVZ/flo