Es sollte wie schon in der vergangenen Jahren ein entspannter, nostalgischer Ausflug in die Frühzeit des Films werden – doch daraus wird 2021 nichts: Das Wanderkino auf der „Warze“ im Clara-Zetkin-Park fällt in diesem Jahr aus. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit.

Grund dafür sei nicht etwa Corona, sondern die „allabendliche Situation“ auf nahe gelegenen Sachsenbrücke sowie den umliegenden Grünflächen, hieß es: „Der Lärmpegel ist extrem hoch und das Ordnungsamt kommt zu der Einschätzung, dass eine potenzielle Gefährdung der Zuschauer, der Akteure und der technischen Ausstattung besteht.“

Vom 8. bis 15. Juli sollten im Freiluftkino allabendlich Stummfilmklassiker unter anderem von Charlie Chaplin oder Buster Keaton aus den 1910er- und 20er-Jahren gezeigt werden, und das begleitet von Livemusik. „Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass sich die Situation im nächsten Jahr wieder normalisiert hat“, so die Veranstalter.

