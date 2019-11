Wegen der Liebe nach Leipzig gezogen

Leipzig

In Leipzig leben etwa 200 Schweden und Schwedinnen. Eine von ihnen ist die Sopranistin Lisa Fornhammar. Sie nippt vor dem LVZ-Gebäude im Café Satz an ihrem Cappuccino, freut sich über die Herbstsonne, streicht die langen blonden Haare zurück und beginnt mit einem ansteckenden Lächeln zu erzählen, was sie 2004 nach Leipzig führte. Es war die Liebe, aber nicht die zu einem Leipziger, sondern zu einem Finnen. Dan Karlström, Tenor an der Leipziger Oper, verzauberte sie. Eine Liebe in den höchsten Tönen.

„Er hat den Pedrillo gesungen und ich die Konstanze.“

„Ich habe meinen Mann 2003 in Schweden kennengelernt bei einer Produktion der Oper ,Die Entführung aus dem Serail’ in dem wunderschönen Schloss Läcko bei Lidköping“, strahlt sie. „Er hat den Pedrillo gesungen und ich die Konstanze.“ Sie hat in Salzburg Musik studiert, er hatte ein Engagement als Tenor in Leipzig, also besuchte sie ihn hier. „Ich habe mich in Leipzig gleich zu Hause gefühlt und bin schon im Januar 2004 hierher gezogen“, erzählt die Sängerin, die perfekt Deutsch spricht. „Mein Mann hatte eine Drei-Raum-Wohnung in Gohlis, die hat nur darauf gewartet, dass ich mit einziehe.“ Sie schwärmt von den schön sanierten Altbauten, dem Wohnkomfort, dem Rosental, dem gemütlichen Café Tunichtgut, der Auwaldstation und der Schladitzer Bucht.

Papa Dan singt an der Oper Leipzig die Hexe in „Hänsel und Gretel“

Inzwischen ist die Familie in eine größere Wohnung gezogen, denn das Ehepaar hat zwei Kinder bekommen, Tochter Elin wurde 2008 geboren, Sohn August 2010. Beide Kinder sprechen „Deutsch, Sächsisch und Schwedisch, haben tolle Klassenlehrer, Mitschüler und Freunde und fühlen sich hier sehr wohl“, erzählt die Mutter. Derzeit sind beide als kleine Engel zusammen mit ihrem Vater auf der Leipziger Opernbühne zu erleben. Dan Karlström singt die Hexe in der Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Elin spielt außerdem noch das „Schneewittchen“ als Kind in der gleichnamigen Operninszenierung.

Lisa Farnhammer singt in „ Clara im Rückspiegel“

Zu Hause wird Deutsch und Schwedisch gesprochen, nicht Finnisch. Denn auch Papa Dans Muttersprache ist Schwedisch. Er wuchs auf der Insel Åland zwischen Schweden und dem finnischen Festland auf, wo bevorzugt Schwedisch gesprochen wird. Er hat in Helsinki Musik studiert und kam über Engagements in Gelsenkirchen und Darmstadt nach Leipzig. Auch Lisa Fornhammar tritt als Sopranistin in Leipzig auf, etwa als Proserpina in Monteverdis „Orpheus“ oder bei der Konzertaufführung „ Clara im Rückspiegel“ aus Anlass des 200. Geburtstages von Clara Schumann.

Unterricht an den Musikhochschulen in Salzburg und Leipzig

Außerdem unterrichtet sie am Mozarteum in Salzburg regelmäßig neue Vokalmusik. „Das mache ich dann pro Semester drei- bis viermal als Blockseminare. Immer wenn ich dann von Salzburg über München zurück nach Leipzig fahre, freue ich mich, wenn die sächsischen Klänge mehr werden. Dann weiß ich, dass ich bald zu Hause bin“, erzählt die Schwedin.

Lisa Fornhammar organisiert in Leipzig seit neun Jahren die Luciakonzerte. Quelle: André Kempner

Auch an der Hochschule für Musik in Leipzig ist die Künstlerin als Musikdozentin und Leiterin von Meisterkursen gefragt. „Die Studenten in Leipzig sind sehr kreativ und offen“, findet sie. „Ich habe Gesangs- und Kompositionsstudenten ein Jahr lang bei der Entwicklung von Stücken begleitet. Wir haben besprochen, worauf man achten muss, was gefährlich ist für die Stimme und vieles mehr“, gibt sie Einblicke in ihre Lehrtätigkeit.

Forschung über Gesangstechniken mit Prof. Fuchs vom UKL

Doch damit nicht genug. Die dynamische Sängerin und Dozentin bringt ihre Erfahrungen auch ein als Leiterin eines internationalen Forschungsprojektes, in dem Gesangstechniken untersucht werden. Dabei arbeitet sie zusammen mit Professor Michael Fuchs von der Leipziger Universitätsklinik, mit Professor Johan Sundberg von der Königlich-Technischen Hochschule Stockholm und anderen Experten. Die Ergebnisse sollen demnächst veröffentlich werden. Mehr will sie nicht verraten.

Seit neun Jahren organisiert sie die Luciakonzerte

Besonders am Herzen liegen der schwedischen Sängerin aber die Leipziger Luciakonzerte, die sie seit neun Jahren in der Weihnachtszeit organisiert. Sie sind benannt nach der schwedischen Lichterkönigin Sancta Lucia. „Es ist eine Heilige aus Sizilien, die Licht in die Dunkelheit bringt. Wo ich aufgewachsen bin in Südschweden, war es im Winter dunkel, wenn ich in die Schule ging. Und wenn ich aus der Schule kam, war es auch schon wieder dunkel. Und in Nordschweden wird es im Winter überhaupt nicht hell. Es gibt also eine große Sehnsucht nach dem Licht. Die Lieder handeln fast alle vom Licht“, erzählt Lisa Fornhammar.

Gemeinsam mit Honorarkonsulin Petra Löschke

2010, als sie ihren Sohn und ihre Tochter im hiesigen Konsulat anmeldete, kam sie mit der schwedischen Honorarkonsulin in Leipzig, Petra Löschke, ins Gespräch. Beide Frauen hatten die Idee, ein Luciakonzert in Leipzig zu organisieren.

„Am Anfang waren das sehr kleine Konzerte, im Prinzip waren es nur ein paar Kinder und wir als Eltern, und wenn ein Kind wegen Zahnweh ausfiel, dann hat man das schon gemerkt“, lacht die Sopranistin. Dann wurde es aber von Jahr zu Jahr professioneller, zuletzt war die Michaeliskirche mit etwa 800 Zuhörern völlig ausverkauft. „Das Konzert ist für viele noch mal so ein Ruhepunkt in der hektischen Weihnachtszeit geworden“, meint sie.

Der Älteste im Chor Lisas Vater Rolf Fornhammar

Und so findet das Luciakonzert in diesem Jahr am 16. Dezember erstmalig in der Peterskirche statt. Es sei ein Konzert für die ganze Familie, erklärt die Organisatorin. Dafür sorgt ein großer generationsübergreifender Chor unter der Leitung von Matthias Schubotz. Der jüngste Sänger ist 6, der älteste 74 Jahre; das ist Lisas Vater, Rolf Fornhammar, der gern mithilft, die schwedische Tradition in Leipzig zu etablieren. Mit dabei ist auch der Kinderchor der Grundschule Forum Thomanum. Als Solisten treten Lisa Fornhammar, Ebba Lejonclou, Dan Karlström und Tuomas Pursio auf sowie der schwedische Solo-Oboist aus dem Gewandhaus, Henrik Wahlgren.

Erlös geht als Spende an „Musik macht schlau“

Gespendet wird der Erlös des Konzerts an das Leipziger Projekt „Musik macht schlau“ des Geyserhauses e. V., das sich um die musikalische Bildung von benachteiligten Kindern kümmert. „Es gibt Kindern so viel, wenn sie ein Instrument lernen können“, sagt die Musikerin. Und sie denkt schon an das kommende Jahr, wenn die Luciakonzerte zehnjähriges Jubiläum haben. „Da suchen wir noch Sponsoren für eine CD“, sagt sie. Als Dankeschön gäbe es ein Konzert im kleinen Rahmen. Und ein Teil des Erlöses würde ebenfalls gespendet.

Opernsängerin in Salzburg entdeckte ihr Talent

Und zum Schluss des Gesprächs – der Kaffee ist längst ausgetrunken – erzählt sie noch, wie ihr Gesangstalent entdeckt wurde. Sie landete als Au-Pair-Mädchen in Salzburg zufällig bei einer Opernsängerin, die genau zuhörte, wenn Lisa Fornhammar vor sich hin sang und die ihr empfahl, doch Gesangsunterricht zu nehmen. Wenig später bestand die junge Schwedin dann die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in der Mozartstadt. Und so ist auch nachzuvollziehen, dass ihr Deutsch weniger sächsisch als österreichisch klingt.

Information: Karten für das Luciakonzert am 16. Dezember, 18 Uhr in der Leipziger Peterskirche, Schletterstraße 5, gibt es in der Musikalienhandlung M.Oelsner in Leipzig, Schillerstr. 5, Tel. 0341 960 5656, und eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse, 18 Euro, 14 Euro ermäßigt, 8 Euro für Kinder

Von Anita Kecke