Wegen einer Suppe: Streit in Leipziger Asyleinrichtung eskaliert

Leipzig

War es Absicht? Ein Versehen? Ein umgestoßener Kochtopf voller Suppe war der Auslöser eines massiven Streits in der Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung in der Max-Liebermann-Straße, der beinahe tödlich geendet hätte. Die Auseinandersetzung spielte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 23. Juli vorigen Jahres ab, nachdem der 28 Jahre alte Angeklagte das extra zur Verabschiedung einer Mitbewohnerin zubereitete Gericht auf den Boden geschüttet haben soll.

Geschädigter in Klinik notoperiert

Letztlich sei die Situation eskaliert, sodass der aus Kamerun stammende Nestor S. auf einen Kontrahenten, einen Landsmann, zugegangen sei. „Er verpasste ihm einen Faustschlag und fügte ihm mit einem angeschliffenen Konservendeckel Verletzungen an der linken Halsseite zu“, sagte Staatsanwalt Moritz Diekmann zum Auftakt des Prozesses am Freitag. Der Angeklagte habe gewusst, dass der Mann aufgrund der Verletzung wichtiger Blutgefäße hätte sterben können. „Es handelte sich um eine zehn Zentimeter lange und drei Zentimeter tiefe Schnittwunde“, so der Staatsanwalt. Durch andere Bewohner sei der Angeklagte an dem Abend von weiteren Handlungen abgehalten worden. Der 19-jährige Geschädigte wurde im Krankenhaus operiert. Nestor S. muss sich nun wegen versuchten Totschlags in einem bis 14. November laufenden Prozess am Landgericht verantworten.

Nach Aktenlage hatte er sich bereits während der Ermittlungen zu dem Fall geäußert. Demnach entschuldigte er sich damals bei der Köchin, zahlte eine Entschädigung. Als er dennoch von mehreren Landsleuten zur Rede gestellt werden sollte, habe er Angst bekommen und sich lediglich gewehrt. Vor Gericht äußerte er sich noch nicht.

Siebeneinhalb Jahre Haft in anderem Fall

Ein weiterer Prozess um ein versuchtes Tötungsdelikt in derselben Asyleinrichtung endete jetzt am Landgericht mit der Verurteilung zu siebeneinhalb Jahren Haft. Die erste Strafkammer war davon überzeugt, dass der Syrer Ahmad B. (23) nach einem Streit um Gott und die Welt mit einem Messer auf einen Landsmann (22) eingestochen hat. Er hatte schwerste Verletzungen erlitten.

Die vom Freistaat Sachsen in der Max-Liebermann-Straße betriebene Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber verfügt über 700 Plätze.

Von Sabine Kreuz